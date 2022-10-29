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В США призвали власти Косова продлить срок для перерегистрации сербских автомобилей

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Власти США призвали правительство непризнанного Косова продлить срок перерегистрации автомобилей для проживающих на севере сербов, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Соединённые Штаты вместе с нашими международными партнёрами призывают правительство Косова продлить срок введения нового режима номерных знаков», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.

По словам американского дипломата, Косово и Сербия должны безотлагательно и с максимальной гибкостью работать над «достижением всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений, основанного на взаимном признании».

Ранее премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти заявил о намерении Приштины вступить в НАТО и Европейский союз.

С 1 августа в Косове перестали действовать сербские документы.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, решение Косова с 1 августа применять правила о принудительной замене личных документов сербов является шагом к их изгнанию из региона.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград готов частично принять требования Приштины по въездным документам.

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