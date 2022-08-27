Вучич заявил, что Сербия готова частично принять требования Косова по въездным документам

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград готов частично принять требования Приштины по въездным документам.

«Мы готовы принять их документы и издать общее пояснение и поместить его на пункты административного перехода в соответствии с ранее подписанным. Но есть одно условие, и поэтому ранее не достигнут договор», — цитирует Вучича РИА Новости.

По его словам, Сербия ожидает гарантий Евросоюза.

Ранее Вучич заявил, что переговоры с представителями Евросоюза и США по ситуации с въездом в самопровозглашённое Косово машин с сербскими номерами не помогли достичь компромисса.