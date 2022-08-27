Вучич заявил, что Сербия готова частично принять требования Косова по въездным документам
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«Мы готовы принять их документы и издать общее пояснение и поместить его на пункты административного перехода в соответствии с ранее подписанным. Но есть одно условие, и поэтому ранее не достигнут договор», — цитирует Вучича РИА Новости.
По его словам, Сербия ожидает гарантий Евросоюза.
Ранее Вучич заявил, что переговоры с представителями Евросоюза и США по ситуации с въездом в самопровозглашённое Косово машин с сербскими номерами не помогли достичь компромисса.