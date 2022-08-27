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Вучич заявил, что Сербия готова частично принять требования Косова по въездным документам

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград готов частично принять требования Приштины по въездным документам.
Вучич заявил, что Сербия готова частично принять требования Косова по въездным документам
  • AFP
  • © François WALSCHAERTS

«Мы готовы принять их документы и издать общее пояснение и поместить его на пункты административного перехода в соответствии с ранее подписанным. Но есть одно условие, и поэтому ранее не достигнут договор», — цитирует Вучича РИА Новости.

По его словам, Сербия ожидает гарантий Евросоюза.

Ранее Вучич заявил, что переговоры с представителями Евросоюза и США по ситуации с въездом в самопровозглашённое Косово машин с сербскими номерами не помогли достичь компромисса.

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