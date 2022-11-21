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Blic: переговоры Сербии и самопровозглашённого Косова в Брюсселе прошли безрезультатно

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Переговоры президента Сербии Александра Вучича и премьера самопровозглашённого Косова Альбина Курти в Брюсселе завершились безрезультатно, сообщает сербское издание Blic со ссылкой на источник.
Blic: переговоры Сербии и самопровозглашённого Косова в Брюсселе прошли безрезультатно
  • AP
  • © Darko Vojinovic

Газета пишет, что Белграду в Брюсселе на экстренном совещании, созванном ЕС, было предложено «унизительное для Сербии решение».

Как уточняется, Сербия отказалась принять предложение, нарушавшее Брюссельское соглашение.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил, что Вучича и Курти пригласили в Брюссель.

По словам европейского дипломата, срочность встречи обусловлена необходимостью найти решение «текущей ситуации».

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