Blic: переговоры Сербии и самопровозглашённого Косова в Брюсселе прошли безрезультатно
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Газета пишет, что Белграду в Брюсселе на экстренном совещании, созванном ЕС, было предложено «унизительное для Сербии решение».
Как уточняется, Сербия отказалась принять предложение, нарушавшее Брюссельское соглашение.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил, что Вучича и Курти пригласили в Брюссель.
По словам европейского дипломата, срочность встречи обусловлена необходимостью найти решение «текущей ситуации».