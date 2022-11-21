Blic: переговоры Сербии и самопровозглашённого Косова в Брюсселе прошли безрезультатно

Переговоры президента Сербии Александра Вучича и премьера самопровозглашённого Косова Альбина Курти в Брюсселе завершились безрезультатно, сообщает сербское издание Blic со ссылкой на источник.

AP

© Darko Vojinovic