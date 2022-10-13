«Вопрос признания независимости»: как США наращивают взаимодействие с косовским руководством

В Пентагоне приняли министра обороны Косова. В ведомстве подчеркнули, что США поддерживают непризнанную республику в выполнении десятилетнего плана преобразования её Сил безопасности. Стороны также обсудили роль Косова в региональных учениях. Кроме того, госсекретарь США провёл телефонные переговоры с косовским премьер-министром, во время которых они обсудили важность двустороннего партнёрства и усилий непризнанной республики в «евроатлантической интеграции». При этом США обучают косовских военных, проводят манёвры с их участием и выделают деньги. По мнению экспертов, такие действия Вашингтона, в первую очередь по военной линии, свидетельствуют, что США наращивают давление на Белград и подталкивают его к признанию независимости Косова.

В Пентагоне приняли министра обороны Косова Арменда Мехая. В ведомстве подчеркнули, что США поддерживают непризнанную республику в выполнении десятилетнего плана преобразования её Сил безопасности.

«Помощник заместителя министра обороны США по политическим вопросам Саша Бейкер приняла сегодня в Пентагоне министра обороны Косова Арменда Мехая, чтобы подтвердить американо-косовские отношения в области обороны», — говорится в сообщении на сайте Пентагона.

Отметается, что также обсуждались вопросы региональной безопасности в свете российской специальной военной операции на Украине и роль Косова в региональных учениях.

Также по теме «Вбить клин между российским и сербским народами»: как Вашингтон наращивает взаимодействие с Приштиной и Белградом США обсудили с Косовом якобы кампанию Сербии по дезинформации и дестабилизации на севере самопровозглашённой республики. Ранее в...

Помимо переговоров в Пентагоне Мехай также посетил конференцию Ассоциации Вооружённых сил США AUSA-2022, которая прошла в Вашингтоне, заявив, что вместе с Соединёнными Штатами Косово «сильнее».

«Наша цель в том, чтобы Силы безопасности Косова были оснащены самым современным вооружением и готовы противостоять любым вызовам безопасности», — написал он на своей странице в Twitter.

Мехай также встретился с начальником управления национальной гвардией США генералом Дэниелом Хокансоном. Во время переговоров косовский министр заявил, что его республика ценит отношения с Соединёнными Штатами и нуждается в «дальнейшей поддержке для содействия обороне».

В свою очередь, Хокансон отметил, что Косово имеет партнёрские связи с Национальной гвардией США, которые включают в себя развёртывание её подразделений в непризнанной республике «для обеспечения безопасности» и поддержки союзников по НАТО.

Ранее Мехай заявил, что ускоренное вступление Косова в Североатлантический альянс «насущно необходимо».

Также 11 октября прошли контакты Вашингтона и Приштины на дипломатическом уровне. Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонные переговоры с косовским премьер-министром Альбином Курти, посвящённые в том числе «евроатлантической интеграции».

«Хорошо пообщались сегодня по телефону с косовским премьер-министром Альбином Курти. Обсудили важность нашего двустороннего партнёрства и усилия Косова, направленные на европейскую и евроатлантическую интеграцию», — написал Блинкен в Twitter.

Американо-косовские переговоры, Вашингтон

AP

© Olivier Douliery

По всем направлениям

Стоит отметить, что в последнее время со стороны США наблюдается активность на косовском направлении, в первую очередь, в оборонной сфере.

Так, 19 августа американский генерал Джеймс Макконвилл сообщил о совместных манёврах военных США с силами самопровозглашённого Косова.

«Горжусь тем, что они работают и тренируются с нашими партнёрами и союзниками со всего мира, чтобы эти отношения были нерушимы!», — написал он в Twitter.

В сентябре Национальная гвардия штата Айовы сообщила, что первые военнослужащие Сил безопасности Косова прошли американские курсы воздушно-штурмовой подготовки.

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Позднее, в октябре, посольство США в Приштине заявило о том, что американские военные обучают представителей Сил безопасности Косова техобслуживанию высокоподвижных многоцелевых машин HMMWV в Центре закрепления навыков в Кэмп-Додже.

«При взаимодействии с командой Национальной гвардии Айовы они смогли улучшить свои навыки технического обслуживания, проходя ценные практические занятия и усваивая стандартные рабочие процедуры», — отмечается в сообщении, распространённом пресс-службой дипмиссии.

Помимо военной сферы и взаимодействия на дипломатическом уровне, Вашингтон наращивает и финансовую поддержку непризнанной республики.

Так, США намерены передать до $12 млн Косову на развитие частного сектора экономики. Кроме того, Вашингтон выделил новое финансирование мятежному краю. Как заявила косовский президент Вьоса Османи, подписав договор на $236,7 млн с американским агентством по помощи зарубежным странам Millennium Challenge Corporation, Приштина подтвердила «непоколебимое партнёрство между Косовом и США».

В свою очередь, Американское агентство по международному развитию (USAID) сообщило 7 октября, что нацелено помогать Косову выстраивать судебную систему, «которая будет справедливой и эффективной для каждого косовца».

Приштина

Gettyimages.ru

© Kenan Ejupi / EyeEm

Также Вашингтон поддерживает программы в сфере энергетики и хочет нарастить инвестиции частного сектора в Косове «для интегрирования возобновляемых источников энергии в существующую энергосеть».

«Убить сразу двух зайцев»

Как отметил эксперт РИСИ Сергей Ермаков в беседе с RT, Вашингтон не случайно начал наращивать связи с Приштиной в первую очередь по военной и дипломатической линиям.

«Таким образом он хочет убить сразу двух зайцев: с одной стороны, продемонстрировать свою поддержку косовской стороне и намекнуть на то, что если власти Приштины будут вести себя адекватно и согласно устремлениям Вашингтона, то США будут увеличивать свою помощь. С другой стороны — Соединённым Штатам важно дать сигнал Сербии, что они будут стоять на своём в вопросе признания независимости Косова», — заявил Ермаков.

Схожей позиции придерживается и научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель. По его словам, США сейчас пытаются активизировать свои усилия по косовскому направлению, чтобы «выдавить из Сербии согласие на признание независимости Косова».

«Все манёвры Соединённых Штатов, в первую очередь по военной линии, свидетельствуют о том, что со стороны Вашингтона нарастает давление на Белград. Не стоит забывать, что Запад уже предложил ускоренное вступление Сербии в ЕС взамен на приём самопровозглашённого Косова в ООН. Тут речь идёт о том, чтобы Белград не препятствовал процессу включения косовской республики в данную структуру. Это завуалированная форма признания Косова, своего рода трюк», — отметил эксперт.

Как пояснил Кандель, на Западе и в США, в частности, прекрасно понимают, что официально признать республику Белград сейчас не может, поскольку против этого выступает превалирующая часть сербского народа.

По мнению эксперта, Вашингтон продолжит наращивать поддержку Косова, причём не только по оборонной и дипломатической линиям.

«Косовская непризнанная республика существует на западные дотации. Без донорства Соединённых Штатов и Евросоюза она просто не смогла бы существовать», — заявил Кандель.

В свою очередь, Ермаков добавил, что Вашингтон, по всей видимости, продолжит наращивать связи с Косовом по линии обороны и будет использовать это как ведущий элемент воздействия на Сербию.

Представитель Сил безопасности Косова

AFP

© Armend NIMANI

«США всеми этими встречами в Пентагоне и на других уровнях с косовскими властями ясно дают понять, на чьей они стороне и как они дальше будут продвигать конфликт между Белградом и Приштиной. Мы это видим и прекрасно понимаем — это и обучение Вооружённых сил, и поставки оружия. Фактически закладывается очередная мина, которая может подорвать международный порядок», — считает Ермаков.

По его мнению, повышая военный потенциал Косова и фактически становясь на его сторону, США тем самым оказывают серьёзное давление на власти Белграда.