Вучич заявил, что Запад предложил Сербии вступление в ЕС взамен на членство Косова в ООН

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страны Запада предложили Белграду ускоренное вступление в ЕС взамен на приём самопровозглашённой республики Косово в ООН.

«Сербия за это, что не конкретизировано, но получила бы быстрое вступление в ЕС и, вероятно, значительную экономическую выгоду», — приводит РИА Новости его слова.

Вучич добавил, что для Белграда неприемлемо, чтобы Косово стало членом ООН.

Ранее сербский лидер пообещал не подписывать никаких документов, которые нарушили бы территориальную целостность Сербии, особенно по вопросу Косова.