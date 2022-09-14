Вучич пообещал не подписывать нарушающие целостность Сербии документы по Косово

Президент Сербии Вучич пообещал не подписывать никаких документов, которые нарушили бы территориальную целостность страны, особенно по вопросу непризнанного Косова.

Об этом он сказал во второй день выступления на специальном заседании парламента (Скупщины) страны, которое посвящено ситуации в Косово и переговорам Белграда и Приштины.

«Мне не придёт в голову ничего подписывать не только без (согласия. — RT) Скупщины, но и без народа. Потому что, что бы ни было подписано, это должно пройти референдум, надо спросить у народа», — цитирует его РИА Новости.

Он пообещал, что не намерен подписывать какие-либо документы, нарушающие целостность Сербии.

«Можете получить обещание... от имени Республики Сербия даже не подумаю подписывать какие-либо вредоносные документы, которые могли бы способствовать нарушению целостности Сербии или навсегда ограничить Сербию на намного меньшей территории», — подчеркнул сербский лидер.

Ранее Вучич во время встречи с представителями ЕС, ФРГ и Франции заявил, что признания самопровозглашённой республики Косово Белградом не будет.