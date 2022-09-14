Вучич пообещал не подписывать нарушающие целостность Сербии документы по Косово
- AFP
- © François WALSCHAERTS
Об этом он сказал во второй день выступления на специальном заседании парламента (Скупщины) страны, которое посвящено ситуации в Косово и переговорам Белграда и Приштины.
«Мне не придёт в голову ничего подписывать не только без (согласия. — RT) Скупщины, но и без народа. Потому что, что бы ни было подписано, это должно пройти референдум, надо спросить у народа», — цитирует его РИА Новости.
Он пообещал, что не намерен подписывать какие-либо документы, нарушающие целостность Сербии.
«Можете получить обещание... от имени Республики Сербия даже не подумаю подписывать какие-либо вредоносные документы, которые могли бы способствовать нарушению целостности Сербии или навсегда ограничить Сербию на намного меньшей территории», — подчеркнул сербский лидер.
Ранее Вучич во время встречи с представителями ЕС, ФРГ и Франции заявил, что признания самопровозглашённой республики Косово Белградом не будет.