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Вучич пообещал не подписывать нарушающие целостность Сербии документы по Косово

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Президент Сербии Вучич пообещал не подписывать никаких документов, которые нарушили бы территориальную целостность страны, особенно по вопросу непризнанного Косова.
Вучич пообещал не подписывать нарушающие целостность Сербии документы по Косово
  • AFP
  • © François WALSCHAERTS

Об этом он сказал во второй день выступления на специальном заседании парламента (Скупщины) страны, которое посвящено ситуации в Косово и переговорам Белграда и Приштины.

«Мне не придёт в голову ничего подписывать не только без (согласия. — RT) Скупщины, но и без народа. Потому что, что бы ни было подписано, это должно пройти референдум, надо спросить у народа», — цитирует его РИА Новости.

Он пообещал, что не намерен подписывать какие-либо документы, нарушающие целостность Сербии.

«Можете получить обещание... от имени Республики Сербия даже не подумаю подписывать какие-либо вредоносные документы, которые могли бы способствовать нарушению целостности Сербии или навсегда ограничить Сербию на намного меньшей территории», — подчеркнул сербский лидер.

Ранее Вучич во время встречи с представителями ЕС, ФРГ и Франции заявил, что признания самопровозглашённой республики Косово Белградом не будет.

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