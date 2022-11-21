В МО Сербии заявили о готовности страны защищать сербов в самопровозглашённом Косове
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«Если президент Сербии прикажет, армия предпримет все меры для защиты сербов в Косове и Метохии», — приводит его слова РИА Новости.
При этом, подчеркнул Вучевич, переговоры являются лучшим решением данного конфликта.
1 ноября Вучевич сообщил, что сербские вооружённые силы приведены в состояние повышенной боевой готовности на фоне ситуации в непризнанном Косове и Метохии.
По его словам, ситуация в Косове и Метохии является напряжённой. Он рассказал, что представители Косова начали применять решение о запрете сербских госномеров на автомобилях.
Вучевич добавил, что в Сербии «не планируют воевать» и хотят диалога, но армия готова выполнить любую задачу по приказу верховного главнокомандующего страны.