«Исключительно по приказу США»: профессор Приштинского университета — о причинах нового кризиса в Косове
- Силы безопасности самопровозглашённого Косова в городе Косовска-Митровица
- Gettyimages.ru
- © Erkin Keci/Anadolu Agency
— Что стоит за очередным витком напряжённости в Косове, спровоцированным попыткой Приштины отменить сербские документы?
— Если мы хотим понять проблему Косова, то нельзя забывать, что речь идёт о едином долгосрочном процессе. Он длится 150 лет — с того момента, как Османская империя ушла с Балкан, а Британская империя стала проводить политику, нацеленную на отдаление этих территорий прежде всего православных сербов, от России. Поэтому ни одну провокацию в Косове и Метохии мы не можем рассматривать вне этого главного геополитического вектора. Я помню десятки подобных провокаций, все они проводились в рамках этого вектора.
- Протест сербов в городе Косовска-Митровица в Косове, 1 августа
- Gettyimages.ru
- © Erkin Keci/Anadolu Agency
— На кого опирается Приштина в своих «инициативах» — на Албанию или страны НАТО, в том числе на США?
— Албания была создана в 1921 году в рамках британской балканской политики, так что ни о какой поддержке Албанией непризнанной республики Косово мы не можем говорить, ведь речь идёт о единой программе, едином спонсоре и едином проекте. Албания может оказывать определённую логистическую помощь, но, по сути, не влияет на процессы в Косове.
Это делают значительно более мощные игроки, чем Албания. Приштина, албанские власти в Косове и Метохии действуют исключительно по приказу США. Они очень хорошо понимают, что без Запада для них невозможно выживание на Балканах, не то что экспансия.
— Есть ли какая-то связь нынешнего обострения в Косове со спецоперацией ВС РФ на Украине?
— Изначально эта ситуация не имеет связи со специальной операцией на Украине, так как таких провокаций за последние 23 года было десятки. Но сейчас эта провокация совпала с событиями на Украине и в Донбассе, поэтому она уже не может рассматриваться отдельно, особенно после своевременной реакции русской дипломатии. Потому и американская дипломатия в Приштине срочно отреагировала, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. Это единственный позитивный аспект в данном случае.
— Какова вероятность вмешательства НАТО в ситуацию?
— НАТО вмешивается давно. НАТО здесь — всё. Альянс не может вмешаться в ещё большей степени. НАТО подтолкнуло к войне в 1990-х годах, бомбило нас в 1999 году, НАТО в Косове и Метохии — это и военная, и гражданская власть вот уже 23 года. Вопрос не в том, вмешается ли НАТО, вопрос в том, как и когда в конкретном случае оно вмешается, чтобы не усугубить и без того тяжёлую ситуацию, которую альянс сам же и создал.
— Как, на ваш взгляд, Россия может повлиять на разрешение конфликта?
— О положении Сербии лучше всего говорит фраза «Если бы России не было, её следовало бы придумать». Как бы Россия ни вмешалась, это может быть только полезно для Сербии.
— Очевидно, что, как и в 1999 году, Белград не сможет в одиночку противостоять агрессии НАТО. Если исключить открытое вмешательство западного военного блока, то сможет ли сербская армия эффективно действовать против сил сепаратистов и ВС Албании?
— Сербия в 1999 году невероятно сильно сопротивлялась НАТО. Результатом этого стала резолюция СБ ООН №1244, которая регулирует статус Косова и Метохии. Без логистической и прямой поддержки НАТО ни вооружённые силы непризнанной республики Косово, ни Албания, ни союзнические силы не могут противостоять сербской армии. Подчеркну: без логистики НАТО.
— Готова ли Сербия вернуть Косово?
— Косово — это сербский Иерусалим. Пятая колонна, которая действует внутри Сербии, весьма успешно в течение трёх десятилетий принижала значение Косова в сербском бытие и преувеличивала значение США и НАТО. Но, несмотря на потраченные на лоббирование миллионы долларов, последние исследования показывают, что 84% граждан Сербии не отдали бы Косово ни за что.
Сербии прежде всего нужно избавиться от евроатлантической квазиэлиты, которая заняла национальные институции — Академию наук и искусств и частично Сербскую православную церковь. Когда она это сделает, и мужское, и женское население пойдёт служить отечеству.
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