«Создать отряд сторонников»: Евросоюз выделит €4,8 млн на сербские НКО

Как стало известно RT, Европейская комиссия планирует выделить до €4,8 млн на финансирование созданного ею Национального ресурсного центра ЕС для организаций гражданского общества в Сербии. Проект предусматривает формирование подконтрольной сети НКО и подготовку Сербии к вступлению в Евросоюз. Эксперты отмечают, что Брюссель делает ставку на активное использование на Балканах инструментов «мягкой силы» с целью переформатировать традиционно пророссийски настроенное общественное мнение.

Из имеющихся в распоряжении RT документов тендера, размещённого на профильном портале государственных контрактов ЕС, следует, что Еврокомиссия запланировала выделение до €4,8 млн на грантовые программы в рамках сербского проекта.

В преамбуле контракта имеется ссылка на доклад Европейской комиссии «Сербия-2021», в котором отмечается, что «требуются дальнейшие усилия для обеспечения систематического сотрудничества между правительством и гражданским обществом».

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Также говорится о необходимости «создания на местах благоприятной среды для развития и финансирования организаций гражданского общества на фоне продолжающихся словесных выпадов в их адрес, в том числе в парламенте».

При этом чиновники Еврокомиссии обозначают и проблемные, с их точки зрения, моменты в развитии сербского гражданского общества.

В частности, отмечается, что сербские НКО по-прежнему сталкиваются с многочисленными трудностями в области связей с общественностью, контактов с другими организациями, а также с обеспеченностью «адекватным объёмом финансовых ресурсов».

В ЕС заявляют, что Национальный ресурсный центр «обеспечит расширение потенциала организаций гражданского общества и неформальных объединений».

Стероиды для НКО

Конкретные мероприятия в рамках предлагаемого ЕС плана укрепления влияния сербских НКО можно разделить на три части.

Во-первых, это «тренинги и коучинг» местных организаций гражданского общества с последующим мониторингом результатов в течение шести месяцев.

Вторая задача — выстраивание инфраструктуры финансирования НКО. Один из возможных тут вариантов — создание хабов НКО, которые «вторым эшелоном», то есть не напрямую, будут распределять получаемые от ЕС средства.

В-третьих, в документах тендера определены конкретные сферы интересов, в которых будут финансово поддержаны сербские НКО. Речь идёт о политике развития конкуренции, прав потребителей, аграрной и транспортной политике, проблемах урбанизации и развития сельских территорий.

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Построение пятых колонн

Подобного рода гранты, даже если в них прямо и не заявлено о противодействии влиянию и интересам России, являются в первую очередь способом «переформатировать» местное общественное мнение и сферу НКО в антироссийском ключе, отмечает в беседе с RT политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Запад, и в частности Евросоюз, никогда не откажется от создания пятых колонн там, где это возможно. Сербия тут не исключение», — говорит эксперт.

При этом он подчёркивает, что усилия Евросоюза в Сербии в определённой мере ложатся на уже заранее подготовленную политическую почву.

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«Сербия на официальном уровне заявляет о желании вступить в Евросоюз. Логично, что Евросоюз хочет там создать свой отряд сторонников через формирование сетки подконтрольных НКО», — считает политолог.

Брутер также отметил, что все разговоры о неизбежном вступлении Сербии в ЕС из-за её географического расположения в стане стран — членов Евросоюза не выдерживают критики.

«Босния и Герцеговина не является членом Евросоюза, не является членом Евросоюза Косово, де-факто уже не входящее в состав Сербии. Кроме того, у Сербии есть ещё и граница с Венгрией, которая занимает по многим вопросам отдельную от большинства стран ЕС позицию. С учётом последних событий вокруг дарования статуса стран-кандидатов Украине и Молдавии процесс расширения ЕС и вовсе принимает какой-то неуправляемый характер», — отмечает он.