В США выразили желание знать больше о сотрудничестве России и западнобалканских стран

Член палаты представителей США Ричи Торрес вместе с коллегой Лизой Макклейн представили на рассмотрение конгресса законопроект, который направлен на получение большей информации о сотрудничестве России с западнобалканскими государствами, в том числе Хорватией, Черногорией и Сербией, в сфере безопасности. RT ознакомился с проектом закона.

Из текста следует, что в случае принятия законопроекта «О сотрудничестве в сфере безопасности на Балканах» министр обороны США с согласия госсекретаря должен будет направить в соответствующие комитеты конгресса отчёт, включающий в себя ряд положений.

В частности, в документ необходимо будет включить сведения о российских системах вооружений, другой военной технике и технологиях на сумму $1 млн или более, которые каждая из западнобалканских стран тем или иным образом получила с 2012 года.

Также в докладе должны быть представлены сведения о совместных учениях, обо всех договорах о сотрудничестве в сфере безопасности, заключённых западнобалканскими странами с Россией, о российском гуманитарном центре в городе Ниш (Сербия) и о взаимодействии сторон по линии разведслужб.

Перед авторами доклада поставили задачу проанализировать и то, как сотрудничество Албании, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Черногории, Северной Македонии, Сербии и Словении с Россией сказывается на интересах в том числе Соединённых Штатов и НАТО.

Помимо прочего, документ должен будет содержать сведения о взаимодействии западнобалканских стран с Китаем, США и Североатлантическим альянсом в сфере безопасности.

Ранее американский генеральный контролёр Джин Додаро выразил мнение, что «угроза национальной безопасности» США со стороны России, Китая и ряда других стран продолжает нарастать.

Он также отметил, что на фоне меняющейся в мире обстановки Пентагон планирует вложить более $1,79 трлн в свои самые дорогостоящие оружейные программы.

Ранее в Москве не раз подчёркивали, что Россия не угрожает другим государствам, но готова обеспечивать свою безопасность.