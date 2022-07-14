В США выразили желание знать больше о сотрудничестве России и западнобалканских стран
- Gettyimages.ru
- © Antenna
Из текста следует, что в случае принятия законопроекта «О сотрудничестве в сфере безопасности на Балканах» министр обороны США с согласия госсекретаря должен будет направить в соответствующие комитеты конгресса отчёт, включающий в себя ряд положений.
В частности, в документ необходимо будет включить сведения о российских системах вооружений, другой военной технике и технологиях на сумму $1 млн или более, которые каждая из западнобалканских стран тем или иным образом получила с 2012 года.
Также в докладе должны быть представлены сведения о совместных учениях, обо всех договорах о сотрудничестве в сфере безопасности, заключённых западнобалканскими странами с Россией, о российском гуманитарном центре в городе Ниш (Сербия) и о взаимодействии сторон по линии разведслужб.
Перед авторами доклада поставили задачу проанализировать и то, как сотрудничество Албании, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Черногории, Северной Македонии, Сербии и Словении с Россией сказывается на интересах в том числе Соединённых Штатов и НАТО.
Помимо прочего, документ должен будет содержать сведения о взаимодействии западнобалканских стран с Китаем, США и Североатлантическим альянсом в сфере безопасности.
Ранее американский генеральный контролёр Джин Додаро выразил мнение, что «угроза национальной безопасности» США со стороны России, Китая и ряда других стран продолжает нарастать.
Он также отметил, что на фоне меняющейся в мире обстановки Пентагон планирует вложить более $1,79 трлн в свои самые дорогостоящие оружейные программы.
Ранее в Москве не раз подчёркивали, что Россия не угрожает другим государствам, но готова обеспечивать свою безопасность.