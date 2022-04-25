США выделят средства на определяющие возможное будущее НАТО проекты

Соединённые Штаты намерены выделить до $250 тыс. на инициативы, которые могли бы помочь американской стороне определить возможную траекторию развития Североатлантического альянса. Об этом говорится в описании гранта, опубликованного миссией США при НАТО. RT ознакомился с документом.

Как полагают в Соединённых Штатах, события, разворачивающиеся сегодня на территории «независимой и демократической» Украины, «перечеркнули десятилетия мира и процветания в Европе».



Причина тому — действия «агрессивной» России, которая, в отличие от Североатлантического альянса, «поддерживающего союзников» и «укрепляющего оборону на востоке», стремится «провоцировать нестабильность» на границах блока — в Молдавии, Грузии, Белоруссии и на Украине.

Таким образом, как полагают в США, Россия якобы «воплощает новую норму в том, что касается геостратегических угроз для союзников и партнёров» НАТО.

На этом фоне миссия Соединённых Штатов при альянсе объявила конкурс по поиску инициатив, которые обозначат, каким образом НАТО может реагировать на меняющуюся обстановку в сфере глобальной безопасности.

«В рамках проектных инициатив призываем предусматривать публичные, гласные обсуждения, а также творческие общественные мероприятия в Европе и Канаде, посвящённые главной теме — «Новая холодная война? Меняющийся облик архитектуры европейской безопасности: как НАТО следует адаптироваться к новым геостратегическим угрозам?» — говорится в описании гранта.

В список тем, которые получатели финансирования должны рассматривать как приоритетные, вошли «российская агрессия», рост потенциала Китая, борьба с «дезинформацией», расширение Североатлантического альянса и прочие.

Работать приглашённым к участию в проекте подрядчикам придётся в том числе с молодёжью, будущими лидерами, представителями сферы обороны, инфлюэнсерами.

Бюджет, который США готовы выделить на реализацию инициативы, составляет $250 тыс.

Подать заявку на получение финансирования могут в том числе некоммерческие и неправительственные организации, зарегистрированные в странах-членах или государствах — партнёрах НАТО.

В конце января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что развёртывание новых сил альянса в Восточной Европе «не угрожает России».

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что перестал рассматривать заявления Столтенберга, так как глава военного блока «потерял связь с реальностью».