В США предложили продвигать в НАТО политику сдерживания России

В Исследовательской службе конгресса США предложили американским парламентариям продвигать новый подход НАТО в отношении России, который будет основан на сдерживании, а не на сотрудничестве. Об этом говорится в обзоре, с которым ознакомился RT.

Как пояснили в аналитическом центре, в июне 2022 года НАТО готовится принять новую стратегическую концепцию. В связи с этим члены конгресса могли бы выступить за новый подход в отношениях между Североатлантическим альянсом и Россией, отметили в исследовательской службе.

«Американские политики могут рассмотреть возможность активного продвижения нового подхода НАТО в отношении России (потенциально с упором не на сотрудничество, а на оборону и сдерживание). Сюда может относиться переоценка прежней готовности НАТО к переговорам с Россией о механизмах европейской безопасности, включая контроль над вооружениями и ядерную политику альянса», — говорится в документе.

Аналитики также отметили, что альянс «последовательно отвергает» требования Москвы о прекращении расширения и придерживается политики открытых дверей для стран, желающих вступить в блок. На этом фоне, как считают в службе, спецоперация России на Украине может стать толчком для внутренних обсуждений касательно обязательств перед Украиной, отношений с Грузией, а также дальнейшей судьбы расширения военного блока.

Помимо этого, специалисты рекомендовали конгрессменам изучить вопросы, касающиеся способности НАТО защищать участников альянса, особенно страны Балтии, в частности готовность европейских союзников увеличить и сохранить на новом уровне вклад в доктрину сдерживания НАТО.

«Эти вопросы могут послужить основой для принятия конгрессом решений о размещении американских сил в Европе, в том числе в рамках Европейской инициативы сдерживания», — подчёркивается в обзоре.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит в России «неизбежной угрозы» безопасности блока. А в российском МИД напомнили, что Москва выступает за решение вопросов, возникающих между Россией и Североатлантическим альянсом, политическими мерами.