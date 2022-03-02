В США заявили, что конфликт на Украине — «не американская война»

Член палаты представителей США Пол Госар в ходе своего выступления в конгрессе заявил, что конфликт на Украине не является «американской войной». RT ознакомился со стенограммой речи политика.

«На наше время пришлось крупное международное событие. Моя позиция в отношении российско-украинского конфликта неизменна: это не наша война, и американские силы в ней участвовать не должны. Тем не менее американцы по-прежнему ощущают на себе последствия этого конфликта, что вновь показывает всю опасность нашей нынешней политики зависимости от зарубежных факторов в международной системе, где есть режимы, не признающие норм и претендующие на роль великих держав», — уточнил Госар.



По его словам, «зависимость» в этом отношении отмечается в том числе в энергетической сфере.

Так, внутренний спрос на энергоносители в США не изменился, однако Штаты — прежде «энергетически независимый нетто-экспортёр» — стали покупать «по 600 тыс. баррелей углеводородов у России в день».

«Доходы от нефтегазового экспорта дают России геополитические рычаги влияния на Америку и её союзников и подпитывают российскую военную машину, которая сейчас атакует другую страну», — добавил член палаты представителей.

Как отметил Госар, со времён экс-президента США Барака Обамы российский импорт в США вырос более чем на 22%.

Кроме того, он выразил мнение, что в условиях «спада экономического производства» в России вследствие продолжающегося конфликта и возможности введения ответных санкций, страна может отрезать США и их союзников от «остро необходимой» им продукции.

Доктор политических наук, директор ИМЭМО РАН Фёдор Войтоловский в беседе с RT отметил, что заявление Госара по поводу военного невмешательства США в ситуацию на Украине не отличается от позиции американского лидера Джо Байдена.

«Байден ещё несколько месяцев назад обозначил подход своей администрации к возможному конфликту на Украине. Тогда он сказал, что там не будет американских войск ни при каких обстоятельствах. Совершенно очевидно, что подобная позиция американского руководства консенсусная и в американской элите. Соединённые Штаты, конечно же, не будут участвовать в прямых военных действиях на Украине», — уточнил эксперт.

По его мнению, той же точки зрения придерживаются и все остальные члены НАТО, объединённые статьёй 5 Североатлантического договора.

Тем не менее, по словам Войтоловского, подобная позиция не распространяется на ведение антироссийской пропагандистской кампании, экономической войны, реализацию кибератак, на поставки летального и нелетального оружия, а также на участие военных инструкторов из стран, являющихся членами Североатлантического альянса, в работе с украинской армией.

«Украина с самого начала рассматривается как рычаг давления на Россию — рычаг давления политический. Если посмотреть с 2014 года, США не стали одним из гарантов Минских соглашений, как стала, например, Россия. Соединённые Штаты от них дистанцировались. В этом смысле чем ситуация (на Украине. — RT) хуже, тем лучше для США. Чем глубже будет текущий конфликт и чем больший опосредованный ущерб он нанесёт России, тем лучше для США. Они исходят из этой логики», — заключил Войтоловский.

21 февраля Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. На этом фоне США, ЕС и ряд других стран ввели первый пакет новых антироссийских ограничений.

Утром 24 февраля президент сообщил о начале специальной операции на территориях ДНР и ЛНР. Соответствующее решение было принято в ответ на обращение глав республик с просьбой о помощи в отражении агрессии со стороны Украины.

Впоследствии страны Запада и их союзники продолжили введение санкций против России. Они затронули ряд крупных банков и компаний страны. Затем, 27 февраля, западные государства представили третий и, как отмечают специалисты, самый жёсткий пакет ограничений.

28 февраля Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями иностранных партнёров.