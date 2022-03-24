Столтенберг убеждён, что отношения НАТО с Россией «не будут прежними»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире CNN выразил уверенность в том, что отношения альянса с Россией не будут прежними. При этом он призвал поддерживать контакты по вопросам контроля над вооружениями и снижения рисков.

«По моему мнению, ещё очень рано говорить о том, какими будут наши отношения с Россией в будущем. Они точно не останутся такими же, как раньше, мы не вернёмся к тому, что можно было назвать прежней нормальностью», — сказал Столтенберг.

Он повторил, что «невозможно возвращение к тому, какими ранее были отношения».

«Но необходимо поддерживать определённое взаимодействие с Россией по таким вопросам, как контроль над вооружениями, снижение рисков и деконфликтинг», — цитирует генсека ТАСС.

16 февраля генсек НАТО сообщил, что альянс «продолжит обличать агрессивные планы России».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что слова «сбитого натовского лётчика Столтенберга» Москву больше не интересуют.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, он перестал рассматривать заявления Йенса Столтенберга, так как глава альянса «потерял связь с реальностью».