Захарова: заявления сбитого натовского лётчика Столтенберга нас больше не интересуют

Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга больше не интересуют Москву, его слова не могут восприниматься как серьёзные аргументы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Нас не интересуют (честно, я вам правда могу сказать) вот эти заявления, которые делает Столтенберг, который то ли генсек НАТО, то ли банкир — я пока не разобралась ещё. Они уже нас больше не интересуют. Это не тот человек, чьи высказывания будут рассматриваться в Москве в качестве серьёзных аргументов. Это уже сбитый натовский лётчик», — сказала она.

Дипломат добавила, что Москва будет ориентироваться на серьёзный разговор, если к нему готовы западные партнёры.

16 февраля Йенс Столтенберг заявил, что альянс «продолжит обличать агрессивные планы России».

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, он перестал рассматривать заявления Йенса Столтенберга, так как глава альянса «потерял связь с реальностью».

Столтенберг покинет пост генерального секретаря НАТО в конце сентября 2022 года, после чего займёт пост главы Центробанка Норвегии.