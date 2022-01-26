Глава МИД Лавров: генсек НАТО Столтенберг уже потерял связь с реальностью

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Глава МИД России Сергей Лавров во время общения с журналистами отметил, что перестал рассматривать заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга, так как глава альянса «потерял связь с реальностью».
Глава МИД Лавров: генсек НАТО Столтенберг уже потерял связь с реальностью
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Так российский министр прокомментировал слова Столтенберга о том, что военный альянс изучает возможность дальнейшего расширения на восточном фланге.

«Вы знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявления. По-моему, он уже потерял связь с реальностью», — ответил Лавров.

Как отмечал Столтенберг, развёртывание новых сил альянса в Восточной Европе «не угрожает России».

Также в декабре Сергей Лавров назвал безрассудными слова генсека НАТО о возможности переместить ядерное оружие на восток Европы.

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