Генсек НАТО допустил наращивание военного присутствия альянса на востоке

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает возможность наращивания вооружённых сил на востоке.
Генсек НАТО допустил наращивание военного присутствия альянса на востоке
  • AP

«Мы рассматриваем увеличение нашего присутствия на востоке. Это может включать дополнительное размещение боевых групп НАТО, это будет осуществляться пропорционально в соответствии с нашими международными обязательствами, чтобы повысить уровень безопасности в Европе для всех нас», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

Ранее стало известно, что страны НАТО увеличивают военное присутствие в Восточной Европе в связи с «наращиванием военной мощи России около Украины». В регион будут направлены дополнительные силы, в том числе корабли и истребители.

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