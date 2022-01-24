Генсек НАТО допустил наращивание военного присутствия альянса на востоке

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает возможность наращивания вооружённых сил на востоке.

«Мы рассматриваем увеличение нашего присутствия на востоке. Это может включать дополнительное размещение боевых групп НАТО, это будет осуществляться пропорционально в соответствии с нашими международными обязательствами, чтобы повысить уровень безопасности в Европе для всех нас», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

Ранее стало известно, что страны НАТО увеличивают военное присутствие в Восточной Европе в связи с «наращиванием военной мощи России около Украины». В регион будут направлены дополнительные силы, в том числе корабли и истребители.