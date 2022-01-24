Генсек НАТО допустил наращивание военного присутствия альянса на востоке
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«Мы рассматриваем увеличение нашего присутствия на востоке. Это может включать дополнительное размещение боевых групп НАТО, это будет осуществляться пропорционально в соответствии с нашими международными обязательствами, чтобы повысить уровень безопасности в Европе для всех нас», — цитирует Столтенберга РИА Новости.
Ранее стало известно, что страны НАТО увеличивают военное присутствие в Восточной Европе в связи с «наращиванием военной мощи России около Украины». В регион будут направлены дополнительные силы, в том числе корабли и истребители.