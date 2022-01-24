Страны НАТО направляют дополнительные силы в Восточную Европу

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Страны НАТО увеличивают военное присутствие в Восточной Европе в связи с «наращиванием военной мощи России около Украины», в регион будут направлены дополнительные силы, в том числе корабли и истребители, сообщает сайт альянса.
Страны НАТО направляют дополнительные силы в Восточную Европу
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Согласно данным НАТО, Дания направляет фрегат в Балтийское море и намерена направить в Литву четыре истребителя F-16 для поддержки миссии по патрулированию воздушного пространства в регионе.

Также Испания отправляет свои корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО, страна рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Вместе с ними Франция выразила готовность отправить свои войска под командованием НАТО в Румынию.

Кроме того, с апреля Нидерланды направят в Болгарию два истребителя F-35, а также приведут в состояние готовности один корабль и наземные подразделения сил реагирования НАТО.

Соединённые Штаты также «ясно дали понять», что рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия на восточном фланге военного блока.

Как ранее заявил генсек ОДКБ , милитаризация у границ организации в Восточной Европе со стороны НАТО не способствует укреплению безопасности в регионе. Он призвал снизить градус напряжённости.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс должен быть подготовлен к «российской агрессии» против Украины.

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