Столтенберг: НАТО должно быть готово к «провалу дипломатии» в переговорах с Россией
- AP
«Нам нужно быть подготовленными к тому, что переговоры провалятся, что дипломатия провалится. Поэтому мы направляем России чёткий сигнал, что если они хотят использовать военную силу против соседа, то будут серьёзные последствия, будет заплачена высокая цена: экономические санкции, финансовые санкции, политические санкции», — сказал он.
Глава НАТО добавил, что «альянс поддерживает Украину».
«Мы постоянно оцениваем необходимость усиления нашего присутствия в Восточной Европе», — отметил Столтенберг.
Он также заявил, что НАТО готово выслушать озабоченности России по вопросам безопасности.