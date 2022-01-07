Столтенберг: НАТО должно быть готово к «провалу дипломатии» в переговорах с Россией

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В случае провала переговоров по вопросам безопасности с Россией НАТО должно быть подготовлено к «российской агрессии» против Украины, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг: НАТО должно быть готово к «провалу дипломатии» в переговорах с Россией
  • AP

«Нам нужно быть подготовленными к тому, что переговоры провалятся, что дипломатия провалится. Поэтому мы направляем России чёткий сигнал, что если они хотят использовать военную силу против соседа, то будут серьёзные последствия, будет заплачена высокая цена: экономические санкции, финансовые санкции, политические санкции», — сказал он.

Глава НАТО добавил, что «альянс поддерживает Украину».

«Мы постоянно оцениваем необходимость усиления нашего присутствия в Восточной Европе», — отметил Столтенберг.

Он также заявил, что НАТО готово выслушать озабоченности России по вопросам безопасности.

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