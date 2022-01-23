Генсекретарь ОДКБ Зась: НАТО следует снизить градус напряжённости в Восточной Европе

Милитаризация у границ ОДКБ в Восточной Европе со стороны НАТО не способствует укреплению безопасности в регионе — нужно снизить градус напряжённости, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.

«В целом милитаризация Восточноевропейского региона вблизи западных границ ОДКБ, повышение военной активности на этих рубежах не способствуют укреплению безопасности всех наших стран», — сказал он в интервью телеканалу ОНТ.

Зась призвал искать другие способы для обеспечения мира и снизить градус напряжённости.

10 января замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российской стороне нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не войдут в НАТО.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Süddeutsche Zeitung ранее заявил, что в альянсе не могут гарантировать его нерасширение.