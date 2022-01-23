Генсекретарь ОДКБ Зась: НАТО следует снизить градус напряжённости в Восточной Европе

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Милитаризация у границ ОДКБ в Восточной Европе со стороны НАТО не способствует укреплению безопасности в регионе — нужно снизить градус напряжённости, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.
Генсекретарь ОДКБ Зась: НАТО следует снизить градус напряжённости в Восточной Европе
  • ©Pavel Pavlov/Anadolu Agency
  • Gettyimages.ru

«В целом милитаризация Восточноевропейского региона вблизи западных границ ОДКБ, повышение военной активности на этих рубежах не способствуют укреплению безопасности всех наших стран», — сказал он в интервью телеканалу ОНТ.

Зась призвал искать другие способы для обеспечения мира и снизить градус напряжённости.

10 января замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российской стороне нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не войдут в НАТО.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Süddeutsche Zeitung ранее заявил, что в альянсе не могут гарантировать его нерасширение.

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