Генсекретарь ОДКБ Зась: НАТО следует снизить градус напряжённости в Восточной Европе
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«В целом милитаризация Восточноевропейского региона вблизи западных границ ОДКБ, повышение военной активности на этих рубежах не способствуют укреплению безопасности всех наших стран», — сказал он в интервью телеканалу ОНТ.
Зась призвал искать другие способы для обеспечения мира и снизить градус напряжённости.
10 января замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российской стороне нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не войдут в НАТО.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Süddeutsche Zeitung ранее заявил, что в альянсе не могут гарантировать его нерасширение.