Лавров назвал безрассудными слова генсека НАТО Столтенберга о ядерном оружии в Европе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности переместить ядерное оружие на восток Европы безрассудны и направлены на конфликт.

«Сейчас оратором и главным таким действующим лицом на Западе стал генсек НАТО гоподин Столтенберг, который был премьер-министром Норвегии. И, в общем-то, вёл себя соответственно. Нормальный переговорный процесс поддерживал. С ним сейчас что-то случилось. Либо его уже так заставляют быть запредельно агрессивным», — отметил министр.

Он напомнил, что в процессе формирования правительственной коалиции в Германии в прессу утекали заявления отдельных членов коалиции, которые «выступали за включение в программу правительства требование вывода ядерного оружия с территории ФРГ».

«И тогда, когда это ещё не было окончательно решено, господин Столтенберг заявил, что, если Германия не хочет, мы тогда на восток передвинем ядерное оружие... Что ещё надо объяснять нашим западным коллегам, чтобы подобного рода, как бы помягче сказать, безрассудство все-таки остановилось?» — отметил Лавров.

Об этом он сказал в ответ на просьбу прокомментировать слова белорусского лидера Александра Лукашенко о возможности размещения российского ядерного оружия в республике.

Как подчеркнул Лавров, заявление президента Белоруссии является «очень серьёзным предостережением».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на конференции НАТО Talk 2021 в Берлине заявил, что ядерное оружие может быть размещено к востоку от ФРГ, если Германия откажется от его размещения.

Комментируя данное высказывание, глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что «эти заявления являются очередным подтверждением того, что в натовском Брюсселе окончательно потеряли всякую связь с реальностью».