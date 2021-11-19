Глава делегации России в Вене прокомментировал заявление генсека НАТО о ядерном оружии

Короткая ссылка
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности разместить ядерное оружие восточнее Германии, если ФРГ откажется от размещения.
Глава делегации России в Вене прокомментировал заявление генсека НАТО о ядерном оружии
  • AP

По его словам, «эти заявления являются очередным подтверждением того, что в натовском Брюсселе окончательно потеряли всякую связь с реальностью».

Он заявил, что «вместо того, чтобы откликнуться на призыв России к деэскалации напряжённости в Европе, главное должностное лицо Североатлантического альянса заявляет, что в ядерном плане НАТО ещё ближе продвинется к границам нашей страны».

«Полагаю, что он может сознавать, какие последствия может повлечь за собой такой шаг», — цитирует РИА Новости Гаврилова.

Он сообщил, что «складывающаяся в Европе обстановка и без того имеет взрывоопасный характер».

«Мы вынуждены принимать меры по защите и обеспечению своих интересов и своей безопасности», — добавил дипломат.

Ранее Столтенберг в ходе выступления на конференции НАТО Talk 2021 в Берлине заявил, что ядерное оружие может быть размещено к востоку от ФРГ, если Германия откажется от его размещения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить