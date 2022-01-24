Столтенберг заявил, что новые силы НАТО в Восточной Европе «не угрожают России»
- AP
Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Финляндии и Швеции.
«НАТО — это оборонительный альянс, развёртывание новых сил на востоке пропорционально (ситуации. — RT) и не угрожает России», — цитирует его ТАСС.
По словам Столтенберга, альянс продолжает призывать Россию к диалогу в Совете Россия — НАТО.
Ранее Столтенберг заявил, что альянс рассматривает возможность наращивания вооружённых сил на востоке.