Столтенберг заявил, что новые силы НАТО в Восточной Европе «не угрожают России»

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что развёртывание новых сил альянса в Восточной Европе «не угрожает России».
Столтенберг заявил, что новые силы НАТО в Восточной Европе «не угрожают России»
  • AP

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Финляндии и Швеции.

«НАТО — это оборонительный альянс, развёртывание новых сил на востоке пропорционально (ситуации. — RT) и не угрожает России», — цитирует его ТАСС.

По словам Столтенберга, альянс продолжает призывать Россию к диалогу в Совете Россия — НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что альянс рассматривает возможность наращивания вооружённых сил на востоке.

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