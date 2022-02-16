Столтенберг пообещал, что НАТО продолжит «обличать агрессивные планы России»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс «продолжит обличать агрессивные планы России», чтобы осложнить возможную «агрессию против Украины».

«НАТО продолжит обличать агрессивные планы России, чтобы осложнить возможную агрессию против Украины», — цитирует генсека ТАСС.

Он добавил, что пока альянс не видит «никаких признаков военной деэскалации на месте».

Как ранее отмечал глава МИД России Сергей Лавров, он перестал рассматривать заявления Йенса Столтенберга, так как глава альянса «потерял связь с реальностью».

Ранее МИД Китая призвал США прекратить распространение дезинформации об Украине. Также в МИД России обратились к западным СМИ с просьбой «огласить график вторжений», чтобы спланировать отпуск.

Накануне британские издания The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 16 февраля на 03:00 по местному времени.

Позже в The Sun отредактировали материал, отметив, что «ночь прошла без происшествий».