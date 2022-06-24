В США предложили расширить эмбарго на товары из России

Американские конгрессмены Джимми Панетта и Том Райс предложили расширить список российских товаров, запрещённых к ввозу в Соединённые Штаты. Политики призывают власти США разорвать «как можно больше экономических связей» с Москвой, чтобы ослабить экономику России. С описанием инициативы ознакомился RT.

Представитель Демократической партии Панетта и республиканец Райс представили на рассмотрение конгресса США законопроект, расширяющий торговые санкции в отношении России.

«Данный двухпартийный законопроект предусматривает введение запрета на импорт из России тех товаров, которых в 2021 году было ввезено (в США. — RT) на сумму более $50 млн. При этом законопроект не затрагивает товары, в отношении которых уже введено эмбарго, и удобрения», — говорится в комментарии к инициативе.

Панетта убеждён, что США должны разрушить как можно больше экономических связей с Россией, «чтобы подорвать её экономику», и должны служить примером в этом плане. Введение новых запретов на импорт, по его мнению, поможет лишить Москву ресурсов для проведения спецоперации на Украине.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что введение антироссийских санкций было лучшим решением для США. Как подчеркнул зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в результате такой политики Вашингтона многие американские и международные компании теряют свои многомиллиардные мощности в России и не получают ничего взамен.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также подчёркивал, что санкции западных стран наносят ущерб их собственной экономике.