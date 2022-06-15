В Минфине США наняли дополнительных сотрудников для работы над санкциями против России
Об этом сообщает РИА Новости.
«С учётом сложности российской экономики, её взаимосвязей с глобальной экономикой, нам потребовался дополнительный персонал, чтобы помочь с анализом, как нам лучше ударить по российской экономике и минимизировать при этом последствия для нашей экономики», — заявил Адейемо.
Кроме того, приглашённые министерством специалисты исследуют тему взаимосвязи экономик США и России, чтобы снизить риск негативного воздействия антироссийских санкций на Штаты.
Ранее научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар в ответ на заявление министра энергетики Дженнифер Грэнхолм о том, что министерство энергетики США создало команду для разработки урановой стратегии, которая поможет найти пути отказа от закупок урана в России, сообщили, что прекращение поставок обогащённого урана из России в США может привести к негативным последствиям для реакторов на американских АЭС.