В Минфине США наняли дополнительных сотрудников для работы над санкциями против России

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Замминистра финансов США Уолли Адейемо во время отчёта о расходовании дополнительного финансирования в связи с ситуацией на Украине рассказал о том, что Минфину пришлось нанять дополнительный персонал для проработки антироссийских санкций. В общей сложности, на эту и ряд других целей было потрачено $13 млн.

Об этом сообщает РИА Новости.

«С учётом сложности российской экономики, её взаимосвязей с глобальной экономикой, нам потребовался дополнительный персонал, чтобы помочь с анализом, как нам лучше ударить по российской экономике и минимизировать при этом последствия для нашей экономики», — заявил Адейемо.

Кроме того, приглашённые министерством специалисты исследуют тему взаимосвязи экономик США и России, чтобы снизить риск негативного воздействия антироссийских санкций на Штаты.

Ранее научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар в ответ на заявление министра энергетики Дженнифер Грэнхолм о том, что министерство энергетики США создало команду для разработки урановой стратегии, которая поможет найти пути отказа от закупок урана в России, сообщили, что прекращение поставок обогащённого урана из России в США может привести к негативным последствиям для реакторов на американских АЭС.

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