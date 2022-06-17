Медведев прокомментировал слова Байдена о санкциях против России

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента США Джо Байдена, назвавшего введение экономических санкций против России лучшим решением для Вашингтона.

«Байден сказал, что принимал решение о санкциях против России не как президент, а как верховный главнокомандующий. Вообще-то плохо, когда в голове поселяются два персонажа, диктующие разную волю человеку. Обычно это имеет известное медицинское название в психиатрии», — написал Медведев в Telegram

Медведев отметил, что в результате подобных решений многие американские и международные компании теряют многомиллиардные мощности в России и не получают ничего взамен.

«Я уж не говорю про продуктовую инфляцию и цену за галлон бензина, которая, как сообщили всему миру американские же нефтяники, связана не с какой-то мифической угрозой (президента России Владимира. — RT) Путина, а с неразумной политикой Байдена и его администрации в области нефтедобычи и переработки», — заключил Медведев.

Ранее Байден назвал введение экономических санкций против России лучшим решением для США.

Он отметил, что принимал решение о введении санкций против России как главнокомандующий, а не как политик.

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