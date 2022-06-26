Аналитики назвали вызовом для США растущий потенциал артиллерийских систем России и Китая

В исследовательской службе конгресса США заявили, что современная российская и китайская артиллерия с увеличенным радиусом действия является вызовом для американских сухопутных войск. В связи с этим аналитики среди прочего предложили парламентариям изучить вопрос о размещении дальнобойного вооружения армии США за рубежом. С докладом ознакомился RT.

Аналитики отметили, что усовершенствованные российские и китайские артиллерийские системы и новые методы их применения с использованием БПЛА для наведения на цель, а также распространение специальных видов боеприпасов вызывают опасения «по поводу потенциального влияния артиллерии России и Китая на военные операции и наземные боевые системы США».

По словам специалистов, Соединённые Штаты уже работают над модернизацией своего вооружения, однако авторы доклада, помимо прочего, рекомендовали конгрессменам обратить внимание на возможность переброски американских дальнобойных систем за рубеж. В исследовательской службе пояснили, что из-за ограниченности радиуса действия комплексов высокоточного огня неспособность обеспечить их базирование в других странах «может снизить или свести на нет их эффективность».

«Учитывая важность размещения, конгресс мог бы изучить текущие усилия по обеспечению базирования дальнобойных систем высокоточного огня армии США как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе», — считают аналитики.

Ранее Вашингтон принял решение передать Украине ракетные системы залпового огня HIMARS. Глава российского МИД Сергей Лавров в комментарии по этому поводу отмечал, что Россия продолжит «отодвигать нацистов от той линии, откуда исходит угроза русскому населению Украины и Российской Федерации».