Глава Счётной палаты США заявил о «растущих угрозах» со стороны России и Китая

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Юлия Гуреева
Генеральный контролёр США Джин Додаро считает, что «угроза национальной безопасности» со стороны России, Китая и ряда других стран продолжает нарастать. Об этом он заявил во время выступления в сенате по поводу бюджета для американской Счётной палаты на 2023 финансовый год. С позицией Додаро ознакомился RT.
Глава Счётной палаты США заявил о «растущих угрозах» со стороны России и Китая
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«Угрозы национальной безопасности продолжают нарастать, в том числе со стороны России, Китая, Северной Кореи и Ирана, а также другие глобальные и внутренние угрозы», — заявил генеральный контролёр.

При этом, по его словам, события на Украине указывают на возможность возникновения последствий, которые могут бросить вызов сложившемуся миропорядку и подорвать международную безопасность.

Додаро отметил, что на фоне меняющейся обстановки Пентагон планирует вложить более $1,79 трлн в свои самые дорогостоящие оружейные программы. Счётная палата, в свою очередь, продолжит оценивать успехи военного ведомства в оптимизации закупки этих программ.

Кроме того, аудиторы будут оценивать способность Министерства обороны развивать и содержать вооружённые силы, которые должным образом обучены и готовы противостоять возникающим угрозам.

Ранее на саммите НАТО в Мадриде была одобрена новая Стратегическая концепция альянса, в которой Россия обозначена как «самая значительная угроза» для безопасности блока.

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин назвал это решение предсказуемым. По его мнению, это послужит поводом для Соединённых Штатов требовать от своих союзников полнейшей лояльности.

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