В Госдуме назвали предсказуемым решение НАТО назвать Россию главной угрозой безопасности
- РИА Новости
По словам парламентария, ничего нового в этом заявлении нет, кроме подтверждения всех предыдущих мнений и опасений.
«Не было никаких сомнений, что именно так они нас рассматривают на данный момент», — отмечает депутат.
Он добавил, что также для США большой угрозой и конкурентом является Китай.
«Речь идёт о том, чтобы бить по шляпке каждого, кто высовывается, вырывается вперёд — такова бесконечная борьба Запада за гегемонию. Именно этим она вдохновляется», — заявил Затулин.
Собеседник RT считает, что объявление России «главной угрозой» активизирует силы таких стран, как США и Великобритания, чтобы «требовать от союзников полнейшей лояльности».
«Все диссиденты внутри западного блока, которые не хотят конфронтации с Россией, их будут заставлять это делать. Смогут они выдержать это давление или не смогут — другое дело», — заключил он.
Ранее саммит Североатлантического альянса в Мадриде одобрил новую Стратегическую концепцию НАТО, в которой Россию назвали наиболее значительной угрозой для безопасности организации.
По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, именно НАТО представляет собой угрозу для России.