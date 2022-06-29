В Госдуме назвали предсказуемым решение НАТО назвать Россию главной угрозой безопасности

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с RT прокомментировал решение НАТО официально назвать Россию главной угрозой своей безопасности.

По словам парламентария, ничего нового в этом заявлении нет, кроме подтверждения всех предыдущих мнений и опасений.

«Не было никаких сомнений, что именно так они нас рассматривают на данный момент», — отмечает депутат.

Он добавил, что также для США большой угрозой и конкурентом является Китай.

«Речь идёт о том, чтобы бить по шляпке каждого, кто высовывается, вырывается вперёд — такова бесконечная борьба Запада за гегемонию. Именно этим она вдохновляется», — заявил Затулин.

Собеседник RT считает, что объявление России «главной угрозой» активизирует силы таких стран, как США и Великобритания, чтобы «требовать от союзников полнейшей лояльности».

«Все диссиденты внутри западного блока, которые не хотят конфронтации с Россией, их будут заставлять это делать. Смогут они выдержать это давление или не смогут — другое дело», — заключил он.

Ранее саммит Североатлантического альянса в Мадриде одобрил новую Стратегическую концепцию НАТО, в которой Россию назвали наиболее значительной угрозой для безопасности организации.

По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, именно НАТО представляет собой угрозу для России.