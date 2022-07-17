Перенастройка системы: Евросоюз потратит €24 млн на мониторинг международных СМИ

Генеральный директорат Еврокомиссии по коммуникации ищет подрядчика для проведения мониторинга СМИ во всех государствах — членах ЕС и в нескольких странах, не входящих в объединение, в том числе в России. RT ознакомился с документом, а опрошенные эксперты выразили мнение, что с помощью анализа полученных данных Брюссель постарается «перенастроить систему» с учётом реальной политической ситуации, в том числе скорректировать переговорную позицию.

Генеральный директорат Европейской комиссии по коммуникации объявил о поиске исполнителей, которые будут предоставлять «высококачественные услуги по мониторингу СМИ». В описании тендера отмечается, что ЕК заинтересована в получении данных о реакции в медиа на некоторые события. Объём финансирования программы составит €24 млн.

«Услуги должны обеспечивать комиссии понимание того, как в СМИ освещаются события, связанные с ЕС и актуальные для него, а также предоставлять ей постоянную обратную связь по вопросам её политики и инициатив, в том числе информировать о соответствующих реакциях в СМИ, которые, в свою очередь, будут способствовать развитию и реализации согласованной, информативной и целенаправленной коммуникации для Европейской комиссии», — говорится в документе.

Согласно описанию контракта, мониторинг предполагает охват средств массовой информации из всех государств — членов ЕС, а также из США, Китая, России, Великобритании и Турции.

Вместе с тем от подрядчика может потребоваться отслеживать медиаисточники стран, которые «поддерживают или развивают тесные связи с ЕС», уточняется в документе.

Комментируя инициативу, политолог Иван Мезюхо в беседе с RT напомнил, что западные специалисты регулярно проводят анализ повестки СМИ в определённых странах.

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«Запад в принципе всегда мониторит медиапространство — и собственное, и тех стран, которые представляют для него интерес. Если рассматривать вопрос мониторинга непосредственно российских СМИ, на мой взгляд, Западу было бы интересно проанализировать, как в России относятся к общезападной информационной повестке. Естественно, будет особо рассматриваться вопрос освещения специальной военной операции», — предположил эксперт.

Он добавил, что внутри Евросоюза особое внимание может быть уделено вопросам социально-экономического порядка, например, реакции медиа и общества на повышение цен.

Действительно, Брюссель регулярно выделяет финансирование на анализ средств массовой информации. Так, в конце июня был размещён контракт на оказание услуг по комплексному мониторингу СМИ и соцсетей в Словакии. А в мае представительство Еврокомиссии в Бухаресте искало подрядчика для анализа политического дискурса в румынских СМИ. Отмечалось, что инициатива позволит улучшить понимание политической ситуации в стране.

В свою очередь, Агентство США по международному развитию ранее предложило учредить фонд содействия организациям из сферы медиа и коммуникаций на Западных Балканах. На это USAID было готово выделить до $5 млн.

Исследование медиаландшафта

Согласно описанию тендера ЕК по мониторингу международных СМИ, отобранные новостные источники должны отражать медиаландшафт страны и быть репрезентативными с точки зрения их значимости в формировании общественного мнения по вопросам, представляющим интерес для ЕС.

«Подрядчик будет отбирать многотиражные газеты общей тематики, новостные теле- и радиопрограммы общей тематики с высокими зрительскими рейтингами, а также крупные онлайн-СМИ, которые отводят значительное место экономическим, политическим и социальным вопросам», — подчёркивается в проекте договора.

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© Stevica Mrdja / EyeEm

При этом распределение по типам СМИ в среднем должно выглядеть следующим образом: 35% — печатные, 25% — аудиовизуальные и 40% — онлайн-материалы, уточняют в ЕК.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в разговоре с RT отметила, что реальная политическая ситуация диктует евробюрократам необходимость «перенастройки системы».

«Западные политики в попытке перетянуть на свою сторону многих неприсоединившихся опростоволосились, на что указал, например, глава МИД Индии, говоря, что Европе пора выйти из образа мышления, что её проблемы — это проблемы всего мира. На основе полученных данных может быть скорректирована переговорная позиция Запада, выбран нужный тон, болевые точки или, наоборот, предложены более значимые бонусы для тех, кого они стремятся привлечь», — подчеркнула эксперт.

С другой стороны, по её словам, на своих ресурсах европейцы могут начать блокировать «нежелательный» контент, который может доходить до аудитории третьих стран из зарубежных источников, например с площадки RT.