В Еврокомиссии призвали страны ЕС блокировать СМИ, которые «угрожают нацбезопасности»
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Юрова привела в пример Балтийские страны, которые запретили отдельные российские телеканалы на основании собственных оценок.
«Сейчас в условиях информационной войны все страны ЕС должны постоянно вести оценку, представляют ли конкретные СМИ угрозу национальной безопасности. Это должен решать не ЕС, а страны-члены», — цитирует её ТАСС.
2 марта Европейский союз запретил вещание телеканала RT и работу агентства Sputnik на территории сообщества.
Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москву таким образом лишают любой возможности донести свою точку зрения на происходящие в мире события.