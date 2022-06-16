В Еврокомиссии призвали страны ЕС блокировать СМИ, которые «угрожают нацбезопасности»

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Замглавы Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова призвала европейские страны блокировать СМИ, представляющие угрозу национальной безопасности, не дожидаясь решений ЕС.
В Еврокомиссии призвали страны ЕС блокировать СМИ, которые «угрожают нацбезопасности»
  • Gettyimages.ru
  • © Henrik Sorensen

Юрова привела в пример Балтийские страны, которые запретили отдельные российские телеканалы на основании собственных оценок.

«Сейчас в условиях информационной войны все страны ЕС должны постоянно вести оценку, представляют ли конкретные СМИ угрозу национальной безопасности. Это должен решать не ЕС, а страны-члены», — цитирует её ТАСС.

2 марта Европейский союз запретил вещание телеканала RT и работу агентства Sputnik на территории сообщества.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москву таким образом лишают любой возможности донести свою точку зрения на происходящие в мире события.

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