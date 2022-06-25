Еврокомиссия займётся мониторингом СМИ в Словакии

Генеральный директорат по коммуникации Европейской комиссии намерен заключить контракт с подрядчиком на осуществление мониторинга средств массовой информации и социальных сетей в Словакии. С документом ознакомился RT.

Отмечается, что исполнитель должен будет осуществлять комплексный мониторинг СМИ, анализировать «недостоверную информацию», а также в режиме реального времени составлять на английском языке обзор новостей в Словакии.

Политолог Юрий Светов в беседе с RT выразил мнение, что таким образом ЕК стремится отследить точки зрения, которые отличаются от официальной позиции Брюсселя.

«ЕК добивается одного: заблокировать всё, что может доносить иную точку зрения. Прежде всего надо вспомнить, что в Словакии был арестован экс-председатель Верховного суда страны и бывший глава Минюста Штефан Гарабин за то, что он высказал иное мнение в отношении специальной военной операции России. Будут мониторить, чтобы понять, где они что-то пропускают и где надо закрыть любой канал, через который другая информация поступает к европейским гражданам», — заявил эксперт.

Ранее Еврокомиссия опубликовала тендер на анализ политического дискурса в румынских СМИ.