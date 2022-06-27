США обучат журналистов из Болгарии бороться с «российской дезинформацией»

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Юлия Гуреева, Полина Полетаева
Госдепартамент США планирует выделить грант на реализацию программы по подготовке журналистов в Болгарии. Как отмечается в документе, с которым ознакомился RT, представителей СМИ будут обучать выявлению «российской дезинформации».
США обучат журналистов из Болгарии бороться с «российской дезинформацией»
  • AP
  • © Valentina Petrova

«Данная программа повысит журналистскую устойчивость к российской дезинформации и российскому манипулированию в Болгарии», — говорится в описании проекта.

Предполагается, что грантополучатель проведёт тренинги и семинары для журналистов и студентов, изучающих журналистику, со всей Болгарии. К участию привлекут в том числе влиятельных представителей СМИ из различных регионов страны. Их обучат выявлять «российскую дезинформацию» и защищаться от неё в сферах традиционных и онлайн-медиа.

«Цель этих обучающих мероприятий — помочь журналистам определять и соотносить с фактами поток дезинформации, поступающей от российских источников», — пояснили в Госдепе.

Всего на проект будет выделено $150 тыс.

По словам директора Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, эта программа — обычная практика Вашингтона, реализуемая во многих странах. Собеседник RT отмечает, что американские власти обеспокоены обострением политической ситуации в Болгарии, связанной со сменой правительства.

«Правительство, которое ушло в отставку, было антироссийским. При изучении общественного мнения в Болгарии выяснилось, что большая часть населения настроена невраждебно к России. Я думаю, что Соединённые Штаты забеспокоились и решили активизировать свои усилия на пропагандистском фронте», — пояснил Рогулёв.

22 июня болгарский парламент объявил вотум недоверия коалиционному правительству, которое возглавлял премьер-министр Кирил Петков. В результате кабмин ушёл в отставку, а Петков заявил, что к этому событию якобы причастны три болгарских политика и посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова.

Комментируя высказывание экс-премьера, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что список «виноватых» неполный и в нём «не хватает Бэтмена и Женщины-кошки».

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