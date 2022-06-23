Премьер Болгарии Петков обвинил трёх политиков и посла России в отставке кабмина

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Премьер-министр Болгарии Кирил Петков после того, как парламент вынес вотум недоверия возглавляемому им правительству, заявил, что к этому якобы причастны три болгарских политика и посол России в Софии Элеонора Митрофанова. Об этом сообщило агентство Novinite.
Премьер Болгарии Петков обвинил трёх политиков и посла России в отставке кабмина
  • © AP Photo / Valentina Petrova

Премьер назвал в числе тех, кто имеет отношение к отставке правительства, бывшего депутата Деляна Пеевски, лидера партии ГЕРБ Бойко Борисова, соратники которого выдвинули вотум недоверия, и Слави Трифонова, чья партия «Есть такой народ» ранее покинула правительственную коалицию.

«Это была честь для меня — возглавлять правительство, которое свергли Пеевски, Борисов, Трифонов и Митрофанова», — сказал Петков.

Ранее сообщалось, что парламент Болгарии объявил вотум недоверия коалиционному правительству во главе с Петковым.

13 июня глава болгарского МИД Теодора Генчовска подала в отставку согласно решению своей партии об исходе из правительственной коалиции.

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