В Болгарии парламент объявил вотум недоверия коалиционному правительству Петкова

Парламент Болгарии объявил вотум недоверия коалиционному правительству во главе с премьер-министром Кирилом Петковым.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги голосования.

За вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против — 116.

В ноябре президент Болгарии Румен Радев победил на выборах главы государства.