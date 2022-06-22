В Болгарии парламент объявил вотум недоверия коалиционному правительству Петкова
Парламент Болгарии объявил вотум недоверия коалиционному правительству во главе с премьер-министром Кирилом Петковым.
- AP
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги голосования.
За вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против — 116.
В ноябре президент Болгарии Румен Радев победил на выборах главы государства.
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