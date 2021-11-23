Путин поздравил Радева с переизбранием президентом Болгарии

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Президент России Владимир Путин поздравил Румена Радева с переизбранием на пост президента Болгарии.
Путин поздравил Радева с переизбранием президентом Болгарии
  • Reuters

«Уверенная победа на выборах свидетельствует о доверии к Вам со стороны граждан Болгарии. Рассчитываю, что Ваша деятельность на посту главы государства будет и впредь способствовать развитию конструктивного российско-болгарского взаимодействия», — говорится в поздравительной телеграмме Путина.

Накануне в Центральной избирательной комиссии Болгарии заявили, что действующий глава страны Румен Радев победил на президентских выборах.

Вместе с ним одержала победу Илияна Йотова, которая баллотировалась на пост вице-президента Болгарии.

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