Путин поздравил Радева с переизбранием президентом Болгарии

Президент России Владимир Путин поздравил Румена Радева с переизбранием на пост президента Болгарии.

«Уверенная победа на выборах свидетельствует о доверии к Вам со стороны граждан Болгарии. Рассчитываю, что Ваша деятельность на посту главы государства будет и впредь способствовать развитию конструктивного российско-болгарского взаимодействия», — говорится в поздравительной телеграмме Путина.

Накануне в Центральной избирательной комиссии Болгарии заявили, что действующий глава страны Румен Радев победил на президентских выборах.

Вместе с ним одержала победу Илияна Йотова, которая баллотировалась на пост вице-президента Болгарии.