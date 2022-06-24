Болгарский парламент снял вето на переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС

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Народное собрание Болгарии проголосовало за то, чтобы снять вето на проведение переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз.
Болгарский парламент снял вето на переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС
  • Gettyimages.ru
  • © Shaw Fong Liew / EyeEm

Об этом сообщил ТАСС.

За такое решение выступили 170 депутатов, против — 37, ещё 21 воздержался.

Ранее парламент Болгарии объявил вотум недоверия коалиционному правительству во главе с Кирилом Петковым.

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