Захарова с иронией прокомментировала обвинения премьера Болгарии в адрес посла России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявления болгарского премьер-министра Кирила Петкова о причастности трёх политиков и посла России Элеоноры Митрофановой к отставке правительства Болгарии.

Захарова заявила, что список «виноватых» неполный.

«В списке не хватает Бэтмена и Женщины-кошки», — приводит её слова РИА Новости.

Представитель МИД России предположила, что Петков «устал, начал заговариваться».

Ранее парламент Болгарии объявил вотум недоверия коалиционному правительству во главе с Петковым.

Петков после того, как парламент вынес вотум недоверия возглавляемому им правительству, заявил, что к этому якобы причастны три болгарских политика и посол России в Софии.