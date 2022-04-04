Политический баланс: почему в Сербии и Венгрии снова победили сторонники нейтрального курса

В Сербии и Венгрии подсчитали почти все голоса, отданные гражданами на парламентских и президентских выборах. В обеих странах лидеры — Александр Вучич и Виктор Орбан — сохранили руководящие посты, а возглавляемые ими партии набрали больше всего голосов. Политиков объединяет выдержанная внешнеполитическая линия и дистанцирование от позиции ЕС и США по антироссийским санкциям. При этом Сербия не отказывается от планов вступить в Евросоюз, а Венгрия не спешит поддерживать Россию по всем вопросам. По мнению экспертов, оба политика отстаивают в первую очередь интересы своих стран — этим и объясняется их популярность у населения.

Александр Вучич одержал победу на президентских выборах в Сербии. По итогам подсчёта 95% бюллетеней политик набрал 58,7%, или около 2 млн голосов избирателей. Ближайший его соперник, бывший начальник Генштаба Здравко Понош из оппозиционной коалиции «Единство ради победы Сербии» получил 18,21%, третье место занял Милош Йованович с результатом 5,97%.

Парламентские выборы, которые проходили одновременно с президентскими, выиграла коалиция «Александр Вучич: вместе можем всё!», в которую входят Сербская прогрессивная партия, Социалистическая партия Сербии и «Союз венгров Воеводины». После подсчёта 95% бюллетеней коалиция набрала почти 43% голосов. Этого результата достаточно для формирования парламентского большинства и кабмина.

Второе место заняла коалиция «Единство ради победы Сербии» с 13,6%, третье — движение «Ивица Дачич — премьер-министр» с 11,51%.

Выборы в Сербии

РИА Новости

© Александар Джорович

Комментируя итоги голосования, Александр Вучич отметил, что стал первым сербским политиком, который дважды одержал победу в первом туре выборов. Президент Сербии отметил, что на результаты парламентских выборов большое влияние оказал конфликт на Украине, поскольку «всё резко сдвинулось вправо».

«Сербская прогрессивная партия из-за ответственного отношения получила в итоге меньше голосов, потому что не заигрывала с народом», — отметил Вучич.

Напомним, в последние недели в Сербии проходили акции солидарности с Россией. В них принимали участие и некоторые политики. Например, в середине марта кандидат в президенты Сербии Миша Вацич прибыл к зданию избиркома на машине с российским флагом и знаком Z.

Также по теме Формула распада: откажется ли Сербия от претензий на Косово ради членства в ЕС Сербия может провести референдум о вступлении в ЕС. Об этом сообщил президент республики Александр Вучич. Как показывают соцопросы,...

Александр Вучич напомнил, что внешняя политика Белграда нацелена на интеграцию в Евросоюз при сохранении дружественных отношений с Москвой и Пекином, а также развитие связей с Вашингтоном.

При этом Сербия не намерена вступать в НАТО или другие военно-политические альянсы.

«Что важно и для европейцев, и для русских, и для американцев — мы продолжим проводить политику военного нейтралитета, которая получила огромную поддержку, и не будем вступать ни в один военный союз», — цитирует слова Вучича ТАСС.

В Сербии никто и никогда не станет запрещать произведения Фёдора Достоевского или Чайковского, добавил Александр Вучич.

Последовательная позиция

Напомним, в конце марта Александр Вучич раскритиковал позицию ЕС, который требовал от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям. В Белграде считают, что следование этим призывам нанесло бы ущерб сербским интересам.

«Вы хотите ввести санкции против России? Но почему тогда вы сами не ввели их в отношении российских нефти и газа? Потому что вы не вводите санкции тогда, когда вам это не нравится, что умно и правильно», — приводит ТАСС слова сербского лидера из интервью Prva TV.

Политик также напомнил о бомбардировках Югославии Североатлантическим альянсом.

«Когда вы напали на Сербию, была ли это агрессия? Вас 19 бандитов собралось, чтобы напасть на одну маленькую Сербию... Это говорит об истерии и слабости», — добавил сербский президент.

Gettyimages.ru

© Omar Marques/SOPA Images/LightRocket

Именно эти события являются причиной, по которой Сербия не станет вступать в НАТО. Об этом сербский лидер заявил, выступая в середине марта на предвыборном митинге в посёлке Бусие.

Отказ от вступления в НАТО — последовательная и давняя позиция Белграда. Так, в октябре 2021 года министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что при нынешнем руководстве республики об этом не может идти речи. Также министр отметил, что Сербия никогда не поддержит санкции в отношении России или антироссийскую истерию.

«История показала, что каждая русофобия является и сербофобией. Ещё ни разу не было, чтобы кто-то напал на Россию и не напал на Сербию. Это уже не зависит от нас — такова закономерность», — подчеркнул Вулин в интервью РИА Новости.

«Вынужден искать компромиссы»

По мнению экспертов, именно способность Александра Вучича сочетать в рамках одного курса и устремлённость в ЕС, и хорошие отношения с Россией, обеспечила политику популярность в сербском обществе и позволила переизбраться на пост президента.

Также по теме «Белград готов к смелой политике»: зачем ЕАЭС и Сербия запускают зону свободной торговли Зона свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией заработает 10 июля. Об этом сообщили в...

«К тому же, у его правления неплохие экономические результаты. Вучич шёл на выборы с обещанием сохранить в Сербии стабильность. И это является ключевым запросом населения, особенно сейчас», — пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель.

При этом стремление Сербии вступить в ЕС может сейчас натолкнуться на препятствия со стороны самого Европейского союза, считает эксперт. Большинство стран-участниц ЕС считают, что сначала следует провести реформу самого союза и только потом говорить о его расширении.

«Когда и как это произойдёт, пока неясно», — добавил Кандель.

Директор Центра комплексных европейских исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачёв в беседе с RT отметил, что риторика Вучича продиктована объективными условиями, в которых находится Сербия.

«Белград вынужден искать компромиссы, поскольку страна находится в окружении стран НАТО. В то же время подавляющее большинство сербов поддерживают политику сближения с Россией. И в итоге у сербского руководства не остаётся иного выбора, как пытаться балансировать», — пояснил эксперт в комментарии RT.

В свою очередь, заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцернапомнил, что в сербском обществе вопрос о вступлении страны в НАТО даже не обсуждается — такая идея была бы воспринята резко отрицательно всеми сербами.

«На отношения с Россией сербы смотрят через призму исторической дружбы», — отметил эксперт в комментарии RT.

По мнению Владимира Швейцера, популярность в Сербии Александра Вучича выше, чем популярность возглавляемой им партии — итоги выборов стали тому подтверждением.

«Можно даже сказать, что отчасти партия тянет вниз рейтинг Вучича. Он же проводит очень аккуратную политику в отношении ЕС. Руководство Сербии не бросается сломя голову в Евросоюз, где сербов, в действительности, никто особенно не ждёт», — добавил эксперт.

Провенгерская линия

3 марта также состоялись выборы в парламент Венгрии. Действующий премьер-министр страны Виктор Орбан уже объявил о победе своей партии «Фидес — Венгерский гражданский союз».

«Мы победили!», — написал политик в Facebook*.

Победу правящей партии подтвердили в Национальном избирательном бюро. Подсчёт голосов показал, что «Фидес — Венгерский гражданский союз» в коалиции с Христианско-демократической народной партией (KDNP) может рассчитывать на 135 из 199 мест в Государственном собрании страны.

Выборы в Венгрии

AFP

© Attila KISBENEDEK

Это означает, что коалиция получает конституционное большинство в однопалатном венгерском парламенте, а действующий премьер-министр страны сохранит свой пост — это будет уже четвёртый срок Орбана во главе правительства.

Оппоненты правящей партии признали своё поражение, заявил оппозиционный кандидат в премьер-министры Венгрии Петер Марки-Заи.

Президент Российской Федерации Владимир Путин уже поздравил Виктора Орбана с победой.

Также по теме «Самоопределение для Закарпатья»: почему Киев обвиняет Будапешт в поддержке сепаратизма В четверг члены ПАСЕ большинством голосов приняли резолюцию, осуждающую новый украинский закон «Об образовании» за нарушение прав...

Отметим, что Будапешт, как и Белград, не спешит присоединяться к кампании в поддержку Киева, которую ведут западные страны и НАТО. Как заявил в первой половине февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто, венгерские власти не станут размещать на своей территории иностранный военный контингент. Такой запрос ранее Будапешту направил Вашингтон.

«Нет, мы не соглашались на это и не согласимся, потому что войска НАТО на территории нашей страны уже есть: это армия и вооружённые силы Венгрии, которые в состоянии гарантировать безопасность страны. Так что нам не нужны дополнительные контингенты войск на территории Венгрии», — отметил Сийярто.

Не приветствуют власти Венгрии и антироссийские санкции — ранее Виктор Орбан назвал такую политику ЕС «стратегической ошибкой» и «тупиком».

Уже после начала российской операции на Украине, глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не будет поставлять Киеву вооружения.

«Мы также приняли все необходимые решения для того, чтобы избежать вовлечения Венгрии в эту войну. Мы приняли решение так же, как и наши союзники, не направлять войска, не направлять оружие. И мы не разрешаем поставки летального оружия транзитом через Венгрию», — сказал Сийярто на заседании СПЧ ООН в Женеве.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто

AP

© John Minchillo

Отношения между властями Венгрии и украинским руководством остаются натянутыми: в преддверии выборов Петер Сийярто обвинил правительство Украины в попытках оказать влияние на исход голосования.

Виктор Орбан и вовсе назвал украинского президента Владимира Зеленского одним из политических противников партии «Фидес», наряду с американским миллиардером Джорджем Соросом и европейской бюрократией.

При этом Будапешт не высказывает поддержку Москве, напоминают эксперты.

«Венгрия даже осуждала российскую спецоперацию, это тоже следует иметь в виду. Так что Орбан — не пророссийский политик, но он по многим вопросам не согласен и с Брюсселем. В целом, правительство Орбана выступает за главенство интересов Венгрии. Именно экономическая повестка была ключевой во время последних выборов — как и в Сербии, кстати. Орбан и его партия занимают провенгерскую позицию, поэтому и пользуются популярностью в стране», — подытожил эксперт.

*Facebook — продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.