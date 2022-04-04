Вучич пообещал сохранить дружеские отношения с Россией
«Никто в Сербии не исключит Достоевского и Чайковского. Сербия будет стараться сохранять партнёрские и дружеские отношения с Россией», — передаёт Интерфакс его заявление.
По мнению Вучича, у Сербии хорошие отношения как с Россией, так и с США, страна намерена сохранить политику военного нейтралитета.
«Для Сербии самое главное — иметь хорошие отношения в регионе, продолжать европейский путь, но не терять традиционные дружеские отношения», — подытожил он.
Ранее Вучич объявил о победе на президентских выборах в Сербии в первом туре.