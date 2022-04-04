Вучич пообещал сохранить дружеские отношения с Россией

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Сербия останется военно-нейтральной страной и постарается сохранить хорошие отношения со всеми, в том числе с Россией, заявил сербский президент Александр Вучич.

«Никто в Сербии не исключит Достоевского и Чайковского. Сербия будет стараться сохранять партнёрские и дружеские отношения с Россией», — передаёт Интерфакс его заявление.

По мнению Вучича, у Сербии хорошие отношения как с Россией, так и с США, страна намерена сохранить политику военного нейтралитета.

«Для Сербии самое главное — иметь хорошие отношения в регионе, продолжать европейский путь, но не терять традиционные дружеские отношения», — подытожил он.

Ранее Вучич объявил о победе на президентских выборах в Сербии в первом туре.

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