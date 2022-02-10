«Совпадение взглядов и подходов»: российский посол в Белграде — об отношениях Сербии с РФ и позиции по действиям НАТО

Сербия позитивно и с полным пониманием воспринимает российские предложения по гарантиям безопасности в Европе. Об этом заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко в интервью RT DE. Он подчеркнул, что сербское руководство разделяет позицию Москвы о недопустимости дальнейшего расширения НАТО. Дипломат также рассказал о сотрудничестве России и Сербии в военной и экономической сферах и объяснил, почему Белград не намерен вступать в Североатлантический альянс и отказывается поддержать антироссийские санкции.

— Почему Сербия продолжает курс на развитие стратегического партнёрства с Россией и многовекторную дипломатию, несмотря на давление Евросоюза?

— Действительно, Евросоюз в контексте переговоров о вступлении Белграда в ЕС оказывает на Сербию огромное давление. И давление это сосредотачивается на требовании свернуть отношения с Россией. Наиболее активно это давление начало оказываться в 2014 году. И дальше оно продолжалось с разной интенсивностью, чтобы вынудить Сербию примкнуть к антироссийским санкциям ЕС.

Но результатов никаких это не дало. Потому что, как вы правильно сказали, многовекторная дипломатия — это основа внешней политики, деятельности Сербии на международной арене. Сотрудничество с Россией занимает здесь огромное место. Это именно та линия, тот курс, который в наибольшей мере отвечает национальным интересам Сербии. Это курс, проверенный временем и дающий стране конкретные результаты.

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко

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В данном случае Сербия занимает принципиальную линию, несмотря на давление и трудности. Белград такие подходы ЕС отбрасывает принципиально и достаточно категорически. Ещё раз повторю: это прежде всего связано с национальными интересами Сербии, с задачами её развития, дальнейшего подъёма экономики, а также поиска наилучших ответов на такие современные вызовы, как, например, пандемия.

Именно в сотрудничестве с Россией были найдены те решения, которые помогли Сербии справиться с волнами пандемии. Это и налаживание здесь производства «Спутника V», и помощь в вакцинации. Можно долго говорить об этой части сотрудничества, равно как и про наши экономические связи. Многие наши совместные экономические проекты гораздо крупнее тех, что Белград реализует по линии ЕС.

РИА Новости

© Александр Милачич

Кроме того, немаловажным фактором является духовная и культурная близость наших стран, а также наше согласие по многим политическим и внешнеполитическим вопросам.

— Телеканал RT DE получил лицензию на вещание в Сербии, однако немцы её не признают и пытаются заблокировать работу данного СМИ. Не нарушает ли такое поведение Германии право на получение информации жителями Евросоюза? Ведь RT DE вещает не только на Германию, но и на другие страны. Как вообще Сербия к этому относится?

— Восприятие в Сербии, конечно, крайне негативное. Потому что это удар по RT и вообще по нашему информационному присутствию в Германии. Кроме того, это, конечно, удар и крайне неприятная ситуация для Сербии, лицензию которой, выданную в полном соответствии с европейской конвенцией о телевещании, просто-напросто проигнорировали.

Причём Сербия проявила здесь принципиальный подход, действуя в рамках этой конвенции, а значит в рамках европейских и международных норм. К чему, кстати говоря, партнёры в ЕС нас всегда призывают, однако в данном случае они сами попрали эти нормы.

— На территории Сербии работает целый концерн американских СМИ на сербском языке, аффилированный с бывшим главой ЦРУ Дэвидом Петреусом. Можно ли сказать, что в Сербии превалирует англосаксонская точка зрения? И насколько важно было бы тогда иметь альтернативную точку зрения?

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— Действительно, усилия и американцев, и Великобритании, и многих стран Евросоюза в данной сфере здесь идут по нарастающей. Их информационное присутствие усиливается. Тем не менее, если говорить об общественном запросе, то он остаётся, и я без всякого преувеличения могу это сказать, в пользу российской информации и российских информационных источников. Здесь очень востребован Sputnik, его смотрят, слушают, читают.

Хотя, к сожалению, у нас нет в Сербии целого концерна информационного, как у англосаксов, но интерес к нашим медийным источникам здесь огромный. У нас есть планы по расширению информационного присутствия. Речь идёт в первую очередь об RT. И я думаю, что вскоре это присутствие будет усилено. В том числе, и вещанием на сербском языке. И это очень востребовано, отдача будет огромная.

Причём работа на сербском языке будет означать вещание не только на Сербию, но и на весь регион Балкан.

— Давайте тогда перейдём к ещё одной очень важной теме международной повестки — Украине. Между Россией и Западом существует очень большая напряжённость в плане безопасности. Как вы думаете, Белград мог бы как-то повлиять на поиски точек соприкосновения в этой ситуации?

— В Белграде воспринимают очень позитивно и с полным пониманием нашу позицию, которая касается обеспечения гарантий безопасности. Огромное понимание, стопроцентное понимание существует, и оно долгосрочно. Оно будет существовать в отношении нерасширения НАТО, поскольку Сербия — нейтральная страна, которая закрепила данный нейтральный статус, несмотря на давление и уговоры примкнуть к так называемой евроатлантической семье.

Тем не менее Сербия уже свой выбор сделала, который связан и с внутриполитическими моментами и с внешними аспектами, в пользу нейтралитета. В данном случае выбор Сербии в пользу НАТО невозможен, его трудно представить хотя бы потому, что нет и не будет общественного согласия, общественного консенсуса в пользу такого выбора.

Это связано и с последствиями натовской агрессии в отношении Сербии в 1999 году. Но есть и другой аспект. Это понимание на региональном уровне того, что расширение НАТО и освоение альянсом территории других балканских стран, стран бывшей Югославии, не привели к укреплению безопасности, а, наоборот, привели к новым разграничительным линиям, угрозам и противоречиям.

Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко о нейтральном статусе Сербии

И никто так и не объяснил, сколько ни спрашивать, какую пользу получают эти страны от присоединения к НАТО. Приходилось слышать много выдумок, в том числе о том, что это даст какой-то немыслимый экономический взлёт, приток инвестиций и так далее. Однако реальность показывает, что ничего обещанного нет.

Тем не менее по вопросу НАТО работа Запада в отношении Сербии продолжается. Совершенно бесцеремонно эта линия проводится в соседней Боснии и Герцеговине, где Республика Сербская, один из конституционных народов, энтитетов, выступает категорически против вступления в НАТО. Запад пытается ломать через колено эту страну, чтобы продвинуться через неё к вовлечению сербов в НАТО — сначала боснийских сербов, а потом и самой Сербии.

Но в Белграде есть чёткое понимание, что евроатлантический вариант совершенно неприемлем, потому что он не даёт стране большей безопасности и устойчивости в развитии.

— Насколько важен идеологический фактор в выстраивании отношений Сербии с НАТО?

— Идеологический фактор присутствует в подходе НАТО. Он не очень срабатывает в Сербии, но в подходе альянса, как и Евросоюза, он существует.

Для натовцев… вовлечь сербов в НАТО, будь то Республика Сербская в Боснии и Герцеговине или Сербия, — это крайне важная морально-политическая задача. Потому что вступление сербов в НАТО как бы закрывает страницу истории косовской (связанной с агрессией НАТО против Сербии в 1999 году. — RT). Само вовлечение сербов в НАТО будет оправдывать альянс, который варварски бомбил эту страну, уничтожал мирное население, инфраструктуру и нанёс непоправимый ущерб, последствия которого, в том числе и для здоровья нации, сказываются до сих пор.

Александр Боцан-Харченко о стремлении НАТО включить в свой состав Сербию

— Как отношения России с США и Европой сказываются на отношениях с Сербией?

— Конструктивная атмосфера сотрудничества между Россией и Западом поставила бы Сербию в более комфортное положение, учитывая её многовекторный курс и линию на присоединение к Евросоюзу. Это очевидно.

Но главное тут в том, что сербское руководство продолжает свой принципиальный курс и не сворачивает, а, наоборот, расширяет отношения с РФ и ЕАЭС, несмотря на все угрозы, призывы и требования Евросоюза и НАТО.

На Западе полагают, что Сербия, поставив себе целью вступление в Евросоюз, должна уже сейчас полностью адаптировать свою внешнюю политику к курсу ЕС, то есть безропотно, безоговорочно, некритически выполнять и приветствовать те решения, которые принимаются в Брюсселе. Сербы принципиально против такого подхода. Они сохраняют суверенитет и ориентацию на свои национальные интересы.

— Недавно Сербия закупила у России партию вооружений. На Западе сразу раздались заявления о том, что это может привести к росту напряжённости на Балканах. Насколько оправданны такие опасения?

— Закупили и будут ещё закупать. Мы не делаем никакой тайны из этого. Работа по этому вопросу идёт в рамках межправкомиссии. Вся деятельность, связанная с военно-техническим сотрудничеством между Россией и Сербией, осуществляется на основе контрактов и планов. Она полностью соответствует всем международным обязательствам и соглашениям.

Сербия ведёт модернизацию своей армии. Делает это успешно. Это делается в контексте укрепления суверенитета страны. Это вполне законно и полностью соответствует нашим планам двухстороннего сотрудничества. Мы будем делать это и дальше.

А различные опасения по этому поводу выражают те страны, которые сами сейчас насыщают оружием вразрез с Минскими соглашениями Украину — «горячую точку» и источник нестабильности. Так что это, конечно, выдумка.

— Сербия активно развивает сотрудничество с Китаем. Как вы думаете, со стороны России не возникает некая ревность?

— Ревность — это не политическая категория. Сербия заинтересована развивать сотрудничество и с Россией, и с Китаем. Мы имеем все возможности для этого. Надо взаимодействовать с Китаем. У нас есть широкое поле для взаимодействия на региональном уровне. Прежде всего в экономике. И такое взаимодействие уже реализуется. Например, наш общий проект строительства скоростной железной дороги Белград — Нови-Сад осуществляется весьма успешно. Над ним работает РЖД в сотрудничестве с китайскими партнёрами. Так что у нас есть широкое поле для приложения совместных усилий.

— Хотелось бы ещё раз вернуться к отношениям России и Сербии. Существует такой аспект, как историческая память, которая играет важную роль. Ряд экспертов отмечают некую перегруженность гуманитарного измерения российско-сербских отношений вопросами сохранения исторической памяти. Согласны ли вы с такой оценкой?

— Я слышал такие оценки и считаю их безнравственными и циничными. Говорить о том, что этого сотрудничества слишком много, — просто бесчеловечно. Потому что речь идёт о той дани, которую мы отдаём нашим предкам. Такого сотрудничества, действительно, очень много. Очень многое делается и будет делаться. Сербию я бы поставил на первое место в ряде стран, где существует наилучшее понимание наших подходов к мемориальной сфере, к недопустимости перекраивания и ревизии истории.

В этом вопросе у нас есть полнейшее совпадение взглядов и подходов. Кого ни спросите в Сербии, и вам все будут говорить, что эти вещи делать надо. Надо открывать памятники, проводить акции движения «Бессмертный полк», которое в Сербии очень развито. Так что эта сфера развивается и гармонично вписывается в наше сотрудничество.

Участники шествия «Бессмертный полк» в Белграде

РИА Новости

© Олег Иванов

— Международная ситуация сейчас крайне напряжена. Конфликты не разрешаются, в том числе в Косове и в Боснии и Герцеговине. Почему не удаётся их разрешить?

— Причины всё те же, они хорошо известны. Это двойные стандарты Запада, попрание им соглашений. Тут можно провести параллель с ситуацией на Украине, где Киев не выполняет Минские соглашения. То же самое происходит и с вопросом Косова. Приштина с подачи Запада отказывается выполнять резолюцию 1244. В ней содержатся все основополагающие элементы, реализация которых привела бы к устойчивому решению и долгосрочной стабильности в этой части Сербии.

То же самое происходит в Боснии и Герцеговине. Общая линия Запада нацелена на выхолащивание Дейтонского соглашения, которое продолжает играть незаменимую, уникальную роль. На Западе пытаются подавать дело так, что это соглашение только привело к окончанию войны и сейчас нужны уже другие подходы. И эти подходы, естественно, сосредоточены на том, чтобы дать преимущество лишь одной из сторон, и это не сербы.

Такой односторонний подход, попытка поддержать только одну сторону в конфликте, а также игнорирование базовых договорённостей, достигнутых на основе Устава ООН и международного права, не позволяют продвинуться вперёд в решении этих вопросов.