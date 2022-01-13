В Сербии подадут два новых иска к НАТО за бомбардировки ураном

Адвокат Срджан Алексич заявил, что в Высший суд в Белграде будут поданы два новых иска к НАТО от пострадавших в результате бомбардировок с применением обеднённого урана в 1999 году.

«Мы 20 января подаём два новых иска в суд в Белграде от двух пострадавших и надеемся, что затем каждый месяц будем подавать по два-три. Нужно время и средства для эксперта по взрывчатым веществам и средствам поражения, а также заключения судмедэксперта», — сказал он РИА Новости.

По его словам, необходимо ясно доказать, что в том месте, где находились истцы, НАТО произвело бомбардировки обеднённым ураном.

«Также предстоит доказать, что рак у истцов вызван радиацией от урана НАТО», — добавил он.

Как подчеркнул юрист, альянс на сербской территории использовал обеднённый уран, хотя мог, имея превосходство в силе, использовать конвенционное оружие.

«Но они применили оружие, которое даёт долгосрочный пагубный эффект, и ещё миллионы лет будут последствия для всего населения. Это военное преступление, и Североатлантический альянс должен возместить ущерб гражданам Сербии», — подчеркнул Алексич.

Ранее глава сербского межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович заявил, что Сербия никогда не вступит в Североатлантический альянс.