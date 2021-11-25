«Союзник и друг»: что намерены обсудить в Сочи Путин и Вучич

В Сочи стартуют переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и его сербским коллегой Александром Вучичем. Накануне в Кремле сообщили, что лидеры обсудят широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. Как уточнили ранее в Белграде, главной темой станет ситуация с поставками газа — Сербия рассчитывает на увеличение объёма российского импорта. Также в центре внимания политиков будет ситуация в Косове, где недавно произошли столкновения между силовиками непризнанной республики и мирным сербским населением. Как полагают эксперты, дипломатическая, экономическая и военно-техническая поддержка со стороны РФ позволяет Белграду сохранять суверенитет перед лицом постоянного давления Запада.

В четверг, 25 ноября, в Сочи состоятся переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и сербским лидером Александром Вучичем. На встрече будет обсуждаться широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.

Накануне саммита в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сербского гостя «союзником и другом» Москвы.

«Наши двусторонние отношения носят особый характер. Они весьма объёмные с точки зрения пунктов взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и взаимодействия — и торгово-экономического, и инвестиционного, и другого. Всё это будет, естественно, на повестке дня», — пояснил Песков.

«Мы должны договориться»

По информации Кремля, одним из ключевых вопросов станет ситуация с энергоресурсами, которая необычайно остро стоит для всей Европы. Напомним, что за последние недели на биржах ЕС существенно выросла цена на газ. Сейчас стоимость декабрьских фьючерсов превышает $1 тыс. за кубометр.

В таких условиях Москва предлагает европейским государствам переходить на сотрудничество по долгосрочным контрактам, которые менее восприимчивы к колебанию биржевых цен. Однако на текущий момент предложение Москвы не находит отклика в Западной Европе.

Иная ситуация складывается на юго-востоке Европы. В конце сентября «Газпром» и венгерская MVM CEEnergy Ltd. заключили два долгосрочных контракта на ежегодную поставку 4,5 млрд кубометров голубого топлива в течение 15 лет. С 1 октября Венгрия начала получать газ через инфраструктуру «Турецкого потока» и по трубопроводам соседних стран, в том числе Сербии.

В начале октября вице-премьер РФ Юрий Борисов на заседании российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству выразил надежду на заключение с Белградом до конца 2021 года долгосрочного договора на поставку газа.

«Вы достроили свою часть «Турецкого потока» («Балканский поток». — RT), теперь Сербия практически обеспечила свою энергетическую безопасность в плане потребления важного углеводородного продукта — газа — в нужном, в необходимом количестве, и то, что вы ещё стали практически страной — транзитёром газа, — это очень хорошо. И я надеюсь, что «Газпром» до конца года заключит на выгодных условиях договор, надеюсь, долгосрочный договор на поставку в Сербию газа», — сказал Борисов.

В первой половине ноября в эфире «Соловьёв Live» Вучич заявил, что в данный момент ключевым вопросом для Сербии является ситуация с газом. Он напомнил, что Белград никогда не препятствовал реализации выгодных для Москвы проектов в этой сфере.

«Мы построили газопровод (протяжённостью. — RT) 400 км по территории нашей страны вместе с «Газпромом». И сегодня уже течёт этот газ по газопроводу. Мы готовы далее расширять интерконнекторы (объекты инфраструктуры прокачки голубого топлива. — RT) по региону этого газопровода («Балканского потока». — RT)», — сказал Вучич.

Резиденция президента Сербии

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Как заявил сербский лидер, Белград остро нуждается в увеличении российского газового импорта. Вучич выразил надежду, что Владимир Путин «поймёт нас и по вопросу цены, и объёмов поставок газа».

«Мы должны договориться о больших объёмах поставок газа, поскольку у нас экономика растёт быстрее всего в Европе. И в соответствии с этим с большой надеждой я жду встречу с Путиным... У нас по-сербски есть одно изречение: «Я едва живой, пока не пройдёт эта встреча» — настолько важна эта встреча для нас», — подчеркнул президент Сербии.

Позже в Кремле отметили, что газовый вопрос, скорее всего, будет стоять на повестке дня сочинских переговоров.

«Что касается газа — да, мы слышали неоднократно заявления господина Вучича о том, что этот вопрос будет ставиться, и можно предположить, что, конечно, он будет тоже обсуждаться», — сообщил журналистам 24 ноября Дмитрий Песков.

Как пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель, в условиях общеевропейского энергетического кризиса газовый вопрос имеет «жизненно важное значение» для Сербии.

По мнению эксперта, Белград стремится заключить долгосрочный контракт на импорт российского голубого топлива. Иначе, как считает Кандель, Сербия, подобно остальной Европе, рискует столкнуться с необходимостью отключать электричество и отопление из-за дефицита газа.

«Белграду невыгодны спотовые сделки, по которым закупается газ в Европе. Естественно, Вучич рассчитывает на скромную цену за 1 тыс. кубометров, но каков будет итог переговоров, предсказать сложно. В любом случае Россия де-факто является безальтернативным помощником Белграда в разрешении газового вопроса», — говорит Кандель.

«Неоценимая помощь»

Также в интервью «Соловьёв Live» Вучич рассказал, что его беспокоит ситуация на западных Балканах и текущее состояние отношений между Белградом и Приштиной.

Напомним, в конце сентября косовские силовые подразделения заняли контрольно-пропускные пункты «Ярине» и «Брняк» на административной границе частично признанной Республики Косово и Сербии и начали принудительно снимать госномера с сербских автомобилей.

В ответ местное сербское население перекрыло грузовиками пограничные переходы. Косовары попытались снять блокаду насильственными методами. В результате серьёзно пострадали несколько протестующих. Вучич распорядился стянуть к административной границе войска, в том числе танки Т-72. В небо были подняты истребители МиГ-29 и вертолёты Ми-35.

Международные силы под руководством НАТО на линии разграничения Сербии и Косова

AP

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26 сентября в сопровождении министра обороны Сербии Небойши Стефановича с ситуацией на административной границе с Косовом ознакомились посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко и военный атташе генерал-майор Александр Зинченко.

Вучич поблагодарил Москву за поддержку, а позднее на переговорах с Приштиной была достигнута договорённость о деэскалации, которая запретила насильственное снятие автомобильных сербских номеров.

В беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Павел Фельдман заявил, что инцидент на административной границе с Косовом лишний раз подтвердил важность политической и военно-технической поддержки Сербии со стороны Москвы.

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«На мой взгляд, Россия оказывает Белграду неоценимую дипломатическую и военно-техническую помощь. Сербия заинтересована в дальнейших поставках российской военной техники. И мы видим, что Москва передаёт ей авиатехнику, танки и бронемашины, то есть усиливает военный потенциал своего партнёра», — сказал Фельдман.

В середине ноября в ходе осмотра выставки вооружений в честь Дня сухопутных войск Вучич поблагодарил Москву за военно-техническую помощь. Ранее РФ передала Сербии 30 танков Т-72МС, несколько десятков бронемашин, шесть истребителей МиГ-29, четыре вертолёта Ми-35М, три транспортные винтокрылые машины Ми-17В-5, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».

«Мы получили это от русских. (Министр обороны РФ. — RT) Сергей Шойгу недавно нам передал эту технику (танки Т-72МС. — RT), передача состоялась в Нише. И действительно спасибо нашим русским друзьям», — приводит ТАСС слова Вучича.

По мнению Фельдмана, Белград видит в России опору для реализации своих планов сконцентрировать военные и политические ресурсы для противостояния давлению Запада.

В этом контексте, помимо военно-технического сотрудничества, большое значение для Белграда имеет позиция Москвы в Совете Безопасности ООН. Как полагает эксперт, РФ будет блокировать любые резолюции, идущие вразрез с национальными интересами Сербии.

Кремль

РИА Новости

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«Белград заинтересован в России как гаранте того, что не произойдёт грубого политического вмешательства во внутренние дела со стороны ведущих западных стран, главным образом — США. На мой взгляд, у Вашингтона есть далеко идущие планы по демонтажу сербской политической системы и смены руководства страны на более лояльные фигуры», — рассуждает Фельдман.

В свою очередь, Павел Кандель обратил внимание, что визит Вучича в Сочи пройдёт в преддверии запланированных на весну 2022 года президентских и парламентских выборов в Сербии. Ещё в октябре прошлого года сербский лидер заявил, что намерен сформировать новое правительство, которое будет более эффективно развивать экономику, отстаивать интересы Белграда в косовском вопросе и обеспечивать суверенитет страны.

«Вучич не может игнорировать фактор приближающихся выборов. Конечно, он рассчитывает, что его Прогрессивная партия уверенно победит, а без тёплых отношений с Москвой это невозможно. В сербском обществе сильны русофильские настроения. Поэтому итоги переговоров с Путиным могут повлиять на политическое будущее Вучича и его партии», — резюмировал Кандель.