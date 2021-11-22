Вучич намерен побеседовать с представителем Боснии и Герцеговины перед встречей с Путиным
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал РТРС.
«Завтра или, может быть, послезавтра рано утром, перед тем как отправлюсь в Сочи на встречу с президентом России Владимиром Путиным, кратко встречусь в Белграде с членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком», — сказал он.
Вучич также уточнил, что у него нет планов ехать в Сочи вместе с представителем Боснии и Герцеговины.
Ранее Вучич заявил, что обсудит с Путиным цены на газ и объёмы газовых поставок в Сербию.