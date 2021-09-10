Путин объяснил высокие цены на газ в Европе

Высокие цены на газ в Европе связаны с политикой предыдущей Еврокомиссии, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«По долгосрочным контрактам и по нашему принципу ценообразования «Газпром» не продаёт по такой цене. И те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты, смогут только руки потирать и ликовать, иначе пришлось платить бы по 650, а «Газпром» в ту же Германию продаёт по 220. Во всяком случае, так недавно было», — цитирует РИА Новости Путина.

По его словам, данная цена вырастет вместе с ценами на нефть, но это будет «мягкая вещь».

Ранее в ходе торгов цена на газ в Европе преодолела отметку $700 за 1 тыс. кубометров.