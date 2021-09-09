Аналитик назвал причины высокой цены на газ в Европе

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в ходе торгов цена на газ в Европе преодолела отметку $700 за 1 тыс. кубометров.

«Фундаментальным фактором, который влияет на цены на газ в Европе, являются цены на газ в Азии. То есть там возникает так называемый ценовой арбитраж, когда производитель сжиженного природного газа (СПГ) выбирает, куда отправить танкеры со своей продукцией, со своим газом. Конечно, он выбирает те рынки, где цены выше, где он получит больше прибыль. Получается, что если цены в Азии выше, то все танкеры уходят туда, и это произошло, соответственно, с Европой в 2021 году», — пояснил эксперт.

Он добавил, что весь 2021 год цены на газ в Азии выше, чем в Европе, и «все СПГ-танкеры уходят туда».

«Так как Китай потребляет всё больше и больше газа, то получается, что в Азии формируется дефицит газа, и в итоге там цена растёт, растёт, но, соответственно, она растёт в Европе. Весь СПГ ушёл, и если ты хочешь купить танкер сжиженного газа, то приходится давать похожую цену на азиатскую», — рассказал Юшков.

По его словам, также влияние оказывает тот фактор, что европейцы не запаслись газом в подземных хранилищах.

«Всё лето они считали, что цена слишком высокая, и все боялись купить газ... В итоге европейцы подходят к сентябрю и скоро уже отопительный сезон начинается, а в Европе газа мало в подземных хранилищах, тоже определённый антирекорд. Это будет означать не то, что Европа замёрзнет зимой, а то, что ежесуточно должны будут много газа импортировать. Поэтому игроки рынка нервничают и цены растут», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что в ходе торгов цена на газ в Европе преодолела отметку $700 за 1 тыс. кубометров.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 9 сентября на 17:27 мск превысила $700 за 1 тыс. кубометров.