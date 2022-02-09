RT DE Productions обратилась в суд Берлина из-за решения MABB

Продакшен-компания RT DE Productions GmbH обратилась в Административный суд Берлина с требованием отменить неправомерное решение немецкого регулятора MABB от 2 февраля 2022 года.

«Представители MABB утверждают, что RT DE Productions отвечает за вещание телеканала RT DE, игнорируя тот факт, что в действительности вещание этого канала осуществляется АНО «ТВ-Новости» из Москвы. Высказываемые MABB домыслы не имеют отношения к действительности», — говорится заявлении.

В RT DE Productions подчёркивают, что компания предоставляет услуги АНО «ТВ-Новости» исключительно как производитель контента.

Также в компании добавили, что наглядно показали, что ни в каком виде не отвечают за вещание RT DE.

«Мы рассчитываем, что Административный суд Берлина отменит неправомерное решение MABB», — отмечается в сообщении.

2 февраля стало известно, что в документе, полученном компанией RT DE Productions в Берлине, говорится, что за вещание ответственна именно эта компания. Это значит, что никакая другая европейская инстанция, кроме MABB, не может лицензировать канал.

Регулятор постановил прекратить вещание на спутнике Eutelsat, Smart TV, на сайте и в приложении RT, а также на платформе «Одиссей».

Руководитель RT DE Productions Динара Токтосунова отметила, что решение немецкого регулятора MABB будет обжаловано в суде.

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко назвал ситуацию с прекращением вещания RT DE унизительной для Белграда, который выдал телеканалу лицензию в полном соответствии с Европейской конвенцией о телевещании.