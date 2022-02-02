Регулятор ФРГ запретил RT DE вещание на немецком языке

Вещание RT DE должно быть запрещено — решение немецкого регулятора MABB.

В документе, полученном компанией RT DE Productions в Берлине, говорится, что за вещание ответственна именно эта компания — это значит, что никакая другая европейская инстанция, кроме MABB, не может лицензировать канал.

Регулятор постановил прекратить вещание на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и приложении RT, а также на платформе Odysee.

У RT DE Productions есть четыре недели, чтобы оспорить решение в административном суде.

Заместитель главного редактора RT Анна Белкина прокомментировала ситуацию.

«Сегодня немецкий регулятор MABB вынес постановление о том, что продакшен-компания RT DE Productions должна прекратить вещание на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и приложении RT, а также на платформе Odysee. Абсурдность ситуации в том, что RT DE Productions не осуществляет вещание в принципе — ни в Европе, ни где-либо ещё. Компания производит несколько программ для телеканала RT DE, у которого, в свою очередь, есть все права на вещание в Германии и других 32 странах Европы. Лицензия была получена в соответствии со всеми законами и предписаниями, включая Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. RT DE Productions будет обжаловать в суде решение, принятое немецким регулятором MABB. Телеканал RT DE продолжит вещание из Москвы», — сказала она.

16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE, который в прямом эфире транслирует новости, ток-шоу и документальные фильмы.

Вскоре после запуска YouTube удалил аккаунт нового канала RT DE — RT auf Sendung. В Google заявили, что канал удалён из-за якобы нарушения условий пользования платформой, а именно — из-за обхода уже введённых ограничений.

Позднее стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы RT DE, вещающий из студий в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок призвал правительство Германии отказаться от дискриминации RT DE.