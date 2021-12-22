Захарова заявила, что Германия вынуждает Россию принять ответные меры из-за ситуации с RT DE

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.

Захарова отметила, что блокировка сигнала была осуществлена спустя всего неделю с момента запуска спутниковой трансляции российского медиаоператора на основании лицензии, которая была выдана властями Сербии в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении. В МИД напомнили, что подписантом этого международного документа также является ФРГ.

«Таким образом, имеем все основания расценивать действия официального Берлина как неопровержимое доказательство его изначальной определяющей роли в организации многолетнего разнопланового давления на российское СМИ и травли его сотрудников», — заявила представитель МИД.

По её словам, власти ФРГ «окончательно расписались в решимости грубо пренебрегать основополагающими принципами демократического общества и идти на прямые нарушения своих обязательств по международному праву» для исключения доступа германских граждан к каким-либо альтернативным источникам информации.

«При этом считаем абсолютно неприемлемой практику оказания принудительного воздействия на оператора спутниковой связи в обход установленных упомянутой конвенцией процедур урегулирования споров», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Она также обратила внимание на отсутствие должной реакции на агрессию против российского СМИ со стороны международных правозащитных институтов, в том числе профильных структур ООН, Совета Европы и ОБСЕ. В заявлении говорится, что это «потворствует неприглядным действиям Берлина и дальнейшей коррозии системы многосторонних обязательств в этой сфере».

«Продолжая практику зачистки своего информпространства в худших традициях цензуры, правительство Германии осознанно подводит нас к необходимости принятия ответных мер», — заключила Захарова.

16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE.

22 декабря стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе с RT заявил о возможности зеркального ответа российской стороны на ситуацию с RT DE.